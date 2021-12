E Porque Hoje é Sexta

Conversa entre pai e filho, por volta de 2050

– Foi assim que aconteceu, meu filho. Planearam o negócio discretamente, para que não notássemos. Primeiro, elas pediram igualdade entre os sexos. Os homens, estúpidos, nem deram muita ao facto, na ocasião. Parecia brincadeira mas, pouco a pouco, elas conquistaram cargos estratégicos: Directoras de Orçamento, empresarias, Chefes de Gabinete, Gerentes disto ou daquilo.

– E depois pai?

– Ah, os homens foram muito ingénuos! Enquanto elas conversavam ao telefone, durante horas a fio, eles pensavam que era sobre a telenovela. Triste engano… De facto, era a rebelião se expandindo nos inocentes intervalos comerciais. ”Oi, querida!”, por exemplo, era a senha que identificava as líderes. ”Celulite” eram as células que formavam a organização. Quando queriam falar dos maridos, diziam ”o regime”.

– E vocês, não perceberam nada?

– Ficávamos a jogar futebol no clube, despreocupados. E o que é pior: continuamos a ajudá-las quando pediam. Carregar malas no aeroporto, consertar torneiras, abrir potes de azeitona, ceder a vez nos naufrágios, essas coisas de homem.

– Aí veio o golpe mundial?

– Sim, o golpe. Tudo começou com o episódio Hillary-Monica. Uma farsa! Tudo armado para desmoralizar o homem mais poderoso do mundo. Pegaram-no pelo ponto fraco, coitado! Já te contei? A esposa e a amante, que na TV posavam de rivais eram, no fundo, cúmplices de uma trama diabólica. Pobre presidente… Como era mesmo o nome dele? Willian, acho. Tinha um apelido, mas esqueci.

Desculpe, filho, já faz tanto tempo…

– Tudo bem, pai, não tem importância. Continue…

– Naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor-de-rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam: a rebelião tinha sido vitoriosa! Elas iam assumir o poder em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres chamava-se Big-Ben, e não Big-Betty, como agora. Só os homens dis****vam o Campeonato do Mundo, sabia? Dia de desfile de Moda não era feriado nacional. Essa Secretária Geral da ONU era uma simples cantora. Depois, trocou o nome, de Madonna, para Mandonna…

– Conta mais, pai…

– O resto tu já sabes. Instituíram o Robô-Troca-Pneu como equipamento obrigatório de todos os carros… A Lei do Já-Para-Casa, proibindo os homens de tomar cerveja depois do trabalho… e, é claro, a famigerada semana da TPM, uma vez por mês…

– TPM????

– Sim, TPM… A Temporada Provável de Mísseis… . quando elas ficam irritadíssimas, e o mundo corre perigo de confronto nuclear…

– Sinto um frio na barriga só de pensar, pai…

– Shhh! Ouvi um barulho de carro chegando. Disfarça e continua descascando essas batatas…