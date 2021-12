Uber Pet: Já pode pedir um Uber e levar o seu animal de estimação

A Uber continua a inovar em Portugal e lançou recentemente o Uber Pet. Este novo "serviço" permite aos utilizadores viajarem na companhia dos seus animais de estimação com o mesmo padrão de qualidade e segurança de todas as viagens Uber.

O Uber Pet está disponível numa primeira fase em Lisboa, Porto e na região do Algarve.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, os utilizadores vão poder selecionar o Uber Pet como uma nova opção de viagem dentro da aplicação da Uber, que será apresentado como um serviço independente, junto com outros produtos oferecidos pela plataforma como o UberX, UberXL, Uber Green, Comfort ou Black.

O preço exato e o tempo de espera estimado serão exibidos antes de solicitar a viagem. Com tarifas equivalentes à modalidade UberX, mas com uma taxa adicional de 2 € por cada viagem, a opção Uber Pet traz mais conforto e tranquilidade para as viagens com animais de estimação, já que o motorista estará previamente avisado que irá transportar um animal no interior do veículo.

Manuel Pina, Diretor Geral da Uber em Portugal referiu que...

O Uber Pet é mais um exemplo do compromisso da Uber em continuar a desenvolver tecnologia e inovação em Portugal ao mesmo tempo em que ouvimos e atendemos às diferentes necessidades dos nossos utilizadores. Queremos, com isso, oferecer mais um serviço de mobilidade inclusivo, desta vez para quem precisa de viajar com o seu animal de estimação de uma forma tranquila e segura

Dicas para viajar com o Uber Pet

Mantenha seu cão ou gato preso com uma coleira, arnês ou num transportador para animais de estimação. Se o seu animal de estimação não for um cão ou gato, será necessário uma transportadora;

Ajude os motoristas a manter os veículos limpos para todos os utilizadores, ao recorrer a um cobertor/ toalha para proteger o assento e reduzir o risco de danos ou sujidade;

Pergunte ao seu motorista se tem preferência sobre onde o seu animal de estimação deve sentar-se;

Não deixe o seu animal sozinho.

A Uber chegou a Portugal em julho de 2014 e está presente em todo o país. Nas cidades portuguesas, a Uber disponibiliza opções de viagem como o UberX, a solução mais económica, o Uber Green a primeira opção de viagem on-demand 100% elétrica do mundo, o UberBLACK, o segmento topo de gama disponível exclusivamente em Lisboa, o UberXL para 6 utilizadores, disponível no Porto, Lisboa e Algarve, ou o Uber Comfort.

A Uber liga utilizadores a condutores em mais de 10.000 cidades de mais de 900 áreas metropolitanas e 80 países de todo o mundo.