De forma recorrente a Google prepara novidades para o Android, que lança de forma alargada e para muitos smartphones. Estas melhorias trazem para o sistema novas funcionalidades, que os utilizadores rapidamente adotam.

A gigante das pesquisas volta a apresentar um novo lote de novidades que vai implementar nos próximos meses. Estas focam-se no Android e são espalhadas por muitas das áreas onde o sistema está presente.

Espera-se que as novidades cheguem em breve e que cubram a quase totalidade dos smartphones Android. Algumas vão ser um exclusivo de alguns equipamentos, mas a sua generalidade será aberta a todos.

Tudo parece começar com o Google Photos, que terá novidades no campo das memórias. A funcionalidade vai passar a agrupar os destaques por festividades, para assim serem mais úteis aos utilizadores. Além disso, as coletâneas vão estar presentes num novo widget que também estará disponível.

Nesta área de wigets vão existir outras novidades, com novas propostas para o YouTube e o Google Play Books. Contem também com a chegada ao Android do Family Bell, que estava já nos ecrãs e colunas inteligentes. Estes lembretes vão ser a forma de interagir dentro da família.

Na área dedicada aos automóveis vão existir também novidades importantes. A primeira está no Android Auto, que terá parte da sua interface alterada, para ser mais simples interagir com as mensagens. Também ao ligar o smartphone ao carro tudo será mais rápido e intuitivo.

Algo totalmente diferente será a possibilidade de usar o Android como chave dos BMW. Os modelos de 2020 e 2022 vão ter nos Pixel e nos Galaxy S21 uma integração que dará o controlo total sobre as fechaduras destes veículos.

Por fim, no campo da segurança, o Android vai passar a remover as permissões atribuídas às apps que não são usadas. Assim, e de forma transparente, a segurança fica garantida. No campo do teclado, os emojis ganham novo destaque e vai ser possível misturar estas propostas para ser ainda mais expressivo.