Afinal, quantos carros elétricos existem nas estradas europeias?

Muito se fala sobre o aumento das vendas de carros elétricos a nível mundial e é cada vez mais frequente vermos a circular nas estradas este tipo de veículos. As estruturas para carregamento também estão a surgir em cada vez mais locais e não há qualquer margem para duvidar daquilo que o futuro nos reserva.

Mas, atualmente, qual a percentagem de carros elétricos que circula nas estradas europeias?

Com o setor dos veículos elétricos em franco crescimento, há já muitos consumidores que optam por estas opções no momento de comprar um carro novo. Ainda assim, é natural que esta transição não ocorra de um dia para o outro.

Há ainda muitas contas a fazer. Além de serem veículos mais caros, o carregamento envolve um processo mais demorado ou condições domésticas que nem todos têm capacidade de ter, a manutenção envolve procedimentos bastante diferentes de um carro a combustão, não existem ainda assim tantos pontos de carregamento... e a lista poderia seguir com mais uma série de argumentos.

Os carros elétricos na Europa

Segundo um estudo publicado pela ACEA - Driving Mobility For Europe, atualmente, apenas 0,5% dos veículos que circulam nas Europa são elétricos.

Embora a venda de carros elétricos e híbridos plug-in continue a crescer e em 2021 a venda de carros movidos exclusivamente a energia elétrica ultrapasse um milhão, os dados confirmam que a transição para este tipo de carro vai demorar.

Em 2021 a frota automóvel continua a envelhecer, tendo passado de uma média de 10,7 anos em 2016 para 11,8 em 2021, e o número de veículos que circulam no nosso continente continua a crescer e os carros mais antigos não são substituídos ao ritmo desejado.

O exemplo da Noruega e o caso particular de Portugal

A Noruega assume-se hoje como um dos países que mais compra carros elétricos. Em 2020, mais de metade dos carros vendidos no país nórdico eram exclusivamente elétricos (54%) e no ano passado, em novembro, este valor ascendeu os 73%.

Apesar destes valores, a verdade é que ainda há uma grande distância entre a percentagem de carros elétricos vendidos e aqueles que efetivamente andam nas estradas. O mais recente estudo aponta para que, na Noruega, existam atualmente apensas 12,1% de elétricos nas estradas, contra os 36% a gasolina e 43,5% a gasóleo.

A frota de carros no país está até a envelhecer, com 10,7 anos, aproximando-se da média europeia (11,8 anos).

A Islândia é o segundo país da Europa onde mais carros elétricos circulam nas estradas. No entanto, o número é ainda mais reduzido. Segundo os dados apresentados, há apenas 2,8% dos carros elétricos do total de carros a circular no país. A Holanda, em terceiro lugar no ranking, tem apenas 2% dos elétricos em movimento.

Portugal alinha-se com a média europeia, com 0,5% dos carros a serem exclusivamente elétricos. Em híbridos plug-in, curiosamente, a percentagem fica-se pelos 0,6%. Os carros a diesel são 59,9% e a gasolina 37%.