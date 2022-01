Mãe processa Instagram e Snapchat depois de a filha de 11 anos se suicidar

Muito se fala do impacto negativo que as redes sociais exercem na saúde mental dos mais jovens. Aliás, a mãe de uma menina está, agora, a processar as empresas-mãe do Instagram e do Snapchat, culpabilizando as duas plataformas pelo suicídio da filha de 11 anos.

De acordo com a mãe, a criança estava completa e excessivamente viciada nas duas redes sociais.

A mãe de uma menina de 11 anos está a processar o Instagram e o Snapchat por, alegadamente, terem motivado o suicídio da filha, que ocorreu no ano passado. Tammy Rodriguez iniciou o processo contra as empresas responsáveis por ambas as plataformas, na quinta-feira, no tribunal federal de São Francisco.

Conforme alegado por Tammy, a filha Selena ficou viciada nas duas redes sociais e, quando aquela tentou limitar a sua utilização, a criança acabou por fugir de casa. Aliás, a mãe revela, no processo judicial, que Selena frequentou um psicólogo que lhe disse que “nunca tinha visto um paciente tão viciado nas redes sociais como Selena”.

Mãe procura que Instagram e Snapchat sejam responsabilizadas

A mãe de Selena está a ser representada pelo Social Media Victims Law Center, uma empresa de advogados que alega trabalhar “para responsabilizar legalmente as empresas das redes sociais pelos danos que essas infligem aos utilizadores vulneráveis”.

Estamos devastados ao saber da morte de Selena e os nossos corações estão com a sua família. Embora não possamos comentar as especificidades do litigio ativo, nada é mais importante para nós do que o bem estar da nossa comunidade. Trabalhamos de perto com muitas organizações de saúde mental para fornecer ferramentas e recursos aos utilizadores como parte do nosso trabalho contínuo para manter a nossa comunidade segura.

Disse um porta-voz da empresa-mãe do Snapchat.

Recentemente, as empresas de tecnologia, incluindo a empresa-mãe do Instagram e do próprio Snapchat, foram alvo de duras críticas relativamente à forma como lidam com os utilizadores mais vulneráveis. Os críticos apontam que nada é feito no sentido de conter o impacto negativo que as plataformas têm sobre, por exemplo, os mais novos.

Leia também: