A questão dos requisitos mínimos para poder usar o Windows 11 tem sido muito complicada. Apesar de ter regras bem fixas e definitivas, tem mudado ligeiramente a sua posição e até deixa que máquinas com especificações inferiores o testem.

Agora tudo parece estar a mudar para os utilizadores. A Microsoft estará a empurrar os utilizadores do programa Insiders do Windows 11 em máquinas que não cumprem os requisitos mínimos para correr esta nova versão do novo sistema. Os utilizadores não estão naturalmente satisfeitos.

Desde a apresentação do Windows 11 que a Microsoft tem insistido num nível de segurança acima do normal. Obriga os PCs a ter presente o conhecido TPM 2.0 e o Secure Boot, algo que muitos não têm acessível ou sequer possibilidade de virem a ter no futuro próximo.

A gigante do software acabou por aliviar estes requisitos para quem estava no programa Insiders, para assim ter mais testes. Estes estavam impedidos de sair da versão Dev e passar para a versão Beta, com a certeza de que acabariam por deixar de ter acesso mais tarde.

Agora que anunciou a chegada da versão final, para o dia 5 de outubro, tudo parece ter mudado. Os utilizadores de máquinas sem o hardware mínimo estão a receber notificações para passarem para o Windows 10, abandonando assim os testes que iniciaram há alguns meses.

Ao tentarem atualizar o Windows 11, o sistema mostra uma mensagem que indica aos utilizadores que devem instalar o Windows 10. Só desta forma vão continuar a ter atualizações e continuar a estar no Programa Insiders, ainda que na versão anterior do sistema da Microsoft.

Claro que existe uma forma simples de contornar esta limitação, apresentada pela própria Microsoft. Basta usar os ISO do Windows 11 e fazer uma instalação do sistema de base, ainda que vão haver limitações para futuras atualizações.

Este é um momento que todos sabiam que ia acontecer, mas que ninguém queria que fosse real e muito menos agora. A Microsoft mostra que está mesmo apostada em ter uma segurança máxima no Windows 11 e sem problemas de hardware que se sabe vão chegar para estes PCs com hardware mais antigo.