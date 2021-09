Mais um atraso da Tesla? Agora é o Roadster que só vai chegar em 2023

A Tesla tem uma lista de novos veículos prestes a chegar. Falamos da Cybertruck, do Semi e do Roadster, que a marca apresentou e ainda não colocou no mercado. Estará a terminar o seu design e muitos dos elementos dedicados à sua construção nas várias fábricas da marca.

Depois de vários atrasos no lançamento de novidades, há um novo carro que irá ficar para mais tarde. Foi o próprio Elon Musk que revelou que o Tesla Roadster só deverá chegar ao mercado em 2023, dependendo do próximo ano.

Os atrasos da Tesla são já bem conhecidos por todos. A marca tem um historial bem grande de marcar lançamentos e novidades para uma data, que simplesmente é passada e sem acontecer qualquer evento ou apresentação de novas propostas.

O caso do Tesla Semi e da Cybertruck foi bem claro nesse passo, com atrasos sucessivos e sem que nada seja concretizado. Há muito pouco tempo a marca e Elon Musk acabaram por adiar novamente a sua chegada e estes só se esperam em 2022.

Este cenários parece estar novamente a surgir, agora com o Tesla Roadster como centro do problema. Este será novamente adiado e agora a nova data está apontada para 2023, sempre dependendo do que se passar no próximo ano e da recuperação da cadeia de fornecimento.

A razão que Elon Musk apresentou para este novo cenário está nos problemas que o ano de 2021 trouxe para a Tesla. Revelou que poderiam ter prometido muitos novos, mas na verdade não iriam ter nada para apresentar, o que seria péssimo para a marca.

Apresentado em 2017, o Tesla Roadster estava prometido para chegar ao mercado no ano passado. A verdade é que 2020 passou e Elon Musk acabou por não revelar nada associado a este novo carro da marca, que promete revolucionar ainda mais o mercado dos elétricos.

Todos estes atrasos e problemas da Tesla estão associados à escassez de chips que está a assolar o mercado das tecnologias. As marcas têm tentado contornar este problema, mas aparentemente não deverá ser simples de ultrapassar, sem que a cadeia de produção recupere do atraso.