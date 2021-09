A Microsoft criou muitas medidas e atalhos para simplificar a utilização do Windows. São funcionalidades que muitos utilizadores nem sabem que existem e que assim cumprem o seu papel de os ajudar de forma silenciosa.

Claro que isso pode trazer problemas, se não for bem usado ou se existirem problemas. Isso foi visto recentemente com uma falha descoberta numa simples instalação automática de software ao ligar um rato. Mesmo útil, esta pode ser desligada para proteger o Windows, por isso veja como o fazer.

Para simplificar a utilização do Windows, a Microsoft permite que os fabricantes instalem software ao ligar um dispositivo ao PC. Desta forma, e para além dos drivers, estará logo presente a app para gerir todas as definições presentes.

Recentemente, isso revelou-se uma falha, com a possibilidade de assumir o controlo do Windows. O processo de instalação pode ser interrompido e dai ter acesso direto a permissões que não era suposto existir. Os problemas aconteciam dai para a frente.

Para desativar esta funcionalidade basta abrir o editor de registo (regedit) e navegar para a localização que apresentamos abaixo:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Device Installer

Podem navegar diretamente ou colar este caminho na janela do editor de registos do Windows. Aqui dentro, devem criar uma chave com o nome DisableCoInstallers. Basta clicar com o botão direito do rato, escolher a opção DWORD (32bits) e depois dar o nome definido.

Voltem a dar um duplo clique nessa nova chave e alterem o valor definido para 1. Desse momento em diante, sempre que ligarem um dispositivo USB, o Windows vai bloquear a instalação de software e assim aumentar a segurança do sistema operativo.

Importa alertar que vai ser necessário instalar de forma manual todo o software daí em diante. Aumenta a carga de gestão, mas garante uma proteção maior ao Windows e até aos próprios utilizadores.