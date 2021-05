Foi em 2019 que a Microsoft anunciou uma verdadeira revolução no Windows 10 e nos seus sistemas operativos. Queria criar uma solução verdadeiramente universal e que pudesse ser usada em equipamentos novos e que estava a desenvolver, como o Surface Duo ou o Surface Neo.

Na verdade, este sistema, que tanto prometia, acabou por ser constantemente adiado e nunca se mostrou como real. Agora, e segundo informações avançadas, o Windows 10X poderá estar parado e será até abandonado, sem qualquer plano para ser recuperado no futuro próximo.

A ideia da Microsoft para o Windows 10X era muito clara e focada. Pretendia criar um sistema mais leve, com uma interface renovada e dedicado a dispositivos com foco no ensino e completamente diferentes. Isso foi visto com o Surface Neo.

Mesmo não tendo sido declarado de forma aberta e direta, este poderia ser um concorrente ao ChromeOS. A aposta no ensino parece ser cada vez maior e a Microsoft tem mesmo de ter uma presença forte neste mercado, onde o sistema da Google se afirma cada vez mais.

Microsoft abandonado o desenvolvimento do Windows 10X

A informação agora avançada dá conta de que a Microsoft se terá desinteressado do Windows 10X. Este é um sistema que cada vez menos era falado e que começou a ter uma sobreposição com o próprio Windows 10. As provas são cada vez mais evidentes e mostravam isso mesmo.

Com elementos gráficos cada vez mais iguais, começou a deixar de fazer sentido esta aposta. Cada vez mais a atualização Sun Valley tem uma estética igual ao que estava a ser avançado para o Windows 10X e assim a aposta parece ser agora no sistema mais maduro e mais implantado no mercado.

Windows 10 tem tudo na atualização Sun Valley

Há ainda a questão de que o Windows 10X estar preparado para correr em máquinas que o mercado ainda não tem como oferta. Mesmo tendo-o adaptado a outros equipamentos, não consegue ocupar o lugar do Windows 10 e o que este oferece de raiz.

Assim, e do que é avançado, a Microsoft terá mesmo terminado por agora o desenvolvimento do Windows 10X. Todas as novidades gráficas chegam no final do ano com a atualização Sun Valley, o que empurra o novo sistema para mais tarde, se alguma vez chegar a ser lançado.