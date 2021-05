A tentativa de mudança das regras do WhatsApp tem feito correr muita tinta ao longo dos últimos meses. A plataforma de mensagens quer adaptar as suas regras e passar a partilhar informações dos utilizadores com o Facebook, o que não é do agrado da maioria.

A data de 15 de maio marcará o limite e o dia a partir do qual estas novas regras têm de ser aceites. Havia dúvidas sobre o que aconteceria a quem não concordasse, mas agora tudo foi mais esclarecido. O WhatsApp vai retirar funcionalidades das contas.

Contas do WhatsApp não vão ser apagadas

Há ainda um longo caminho para que o WhatsApp consiga levar a sua mudança avante. As regras de utilização vão ser mudadas e os utilizadores têm de as aceitar para poder continuar a usar este serviço da mesma forma que fazem atualmente.

Subsistem várias dúvidas com o que vai acontecer, mas uma foi agora esclarecida. O Facebook e o WhatsApp não vão eliminar as contas dos utilizadores, pelo menos de imediato, tomando outras medidas para levar os utilizadores a aceitarem as novas regras.

Vão-se perder funcionalidades com o tempo

Do que revela agora o WhatsApp, não irá eliminar as contas dos utilizadores, ao contrário do que chegou a ser avançado. No entanto, quem se recusar a aceitar esta mudança terá limitações grandes na utilização do WhatsApp, que vão piorando com o tempo.

Após o dia 15 de maio, o utilizador perderá parte do acesso ao serviço. Não terá acesso à lista de mensagens na app, mas conseguirá responder diretamente nas notificações do Android e do iOS. Conseguirá ainda receber chamadas de voz e vídeo.

Ficará impossível uma utilização

Mais tarde, ao fim de algumas semanas, o cenário acabará por ficar pior para o utilizador. Para além das medidas anteriores, os utilizadores vão também perder o acesso às chamadas de áudio e de vídeo. As mensagens vão também deixar de ser recebidas.

Este é um cenário esperado e que acabará por ter 2 possíveis efeitos. Ou os utilizadores acabam por aceitar as novas regras, ou simplesmente abandonam de vez o WhatsApp, algo que a muitos já decidiram fazer, tendo escolhido o Signal ou o Telegram.