A Microsoft tem um plano para renovar e mudar completamente o Windows 10. Este já começou lentamente a ser colocado em prática, mas agora parece estar a acelerar. Mais do que ter novas funcionalidades, vamos ter uma imagem completamente renovada.

Sabia-se que as próximas grandes atualizações do Windows 10 iam trazer já parte dessa mudança, mas agora a Microsoft resolveu avançar. Mostrou tudo o que vai ser renovado e bastou chegar uma nova atualização do programa Insiders.

A mudança do Windows 10 já começou

Está em curso uma mudança completa do Windows 10. A Microsoft já alterou partes do menu iniciar e não quer ficar por aí. Este está mais fluído em termos de imagem e com cores mais ajustadas, criando um menor contraste.

Esta mudança não se limitará a este componente e irá também chegar a outras partes. Onde se sabe que a atualização Sun Valley irá incidir até ao final do ano é também o Explorador de Ficheiros e outras partes gráficas.

Atualização do Explorador de ficheiros

A mais recente atualização que o programa Insiders teve, chegada há poucas horas, mostrou um pouco mais. Os ícones de sistema do Explorador de ficheiros estão mudados e com uma imagem muito mais apelativa. Há novas cores e são ainda mais simples de reconhecer.

Usando o já conhecido Fluent Design, o Explorador de ficheiros tem ícones dedicados para as principais áreas do Windows 10. Assim, o desktop, os downloads, os documentos, as imagens e os restantes estão perfeitamente identificados e bem diferenciados.

Microsoft vai continuar este processo

Esta mudança segue outra que aconteceu há alguns meses. Numa atualização anterior, a Microsoft resolveu alterar os ícones das principais apps do Windows 10. Agora, e numa mudança semelhante, começou a tratar dos ícones do sistema.

Há ainda um caminho a ser percorrido, mas esta é já a próxima imagem do Windows 10. Vai-se dedicar a mudar esta área, que precisava de ser mudada e adaptada ao resto da imagem que a Microsoft está a trazer para o seu sistema