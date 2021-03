Fatura de energia é elevada? Veja se pode baixar a potência contratada

Com a pandemia os custos em serviços não pararam. No entanto, várias famílias passam agora por dificuldades financeiras e é fundamental perceber onde se podem poupar alguns euros. Se considera que a sua fatura da energia é elevado já tentou perceber onde gasta tanta energia?

Será que tem uma potência contratada mais elevada do que a que realmente necessita? Faça uma simulação.

A sua potência contratada é o que lhe permite ligar simultaneamente os vários equipamentos de que necessita. Na prática, a potência contratada é a potência máxima disponível, sendo escolhida pelo consumidor em função dos equipamentos elétricos que utiliza. A cada escalão de potência corresponde um preço específico na fatura. A potência contratada é medida em VA (Volt-Ampere).

Nesse sentido, a EDP disponibiliza um simulador de potência que lhe permite ter uma ideia de qual a potência apropriada para si. Para tal só tem de saber quais os equipamentos que tem normalmente ligados em simultâneo.

Que valor de potência devo contratar?

O valor da potência contratada deve ser o suficiente para satisfazer a potência agregada dos equipamentos que usa ao mesmo tempo. Quanto mais equipamentos elétricos quiser ligar ao mesmo tempo, maior terá de ser o valor da potência contratada.

Para escolher qual a potência que deve contratar tem de ter em conta os equipamentos elétricos que usa ao mesmo tempo. Por exemplo, pensar se num dia típico de inverno à hora do jantar usa ao mesmo tempo o aquecimento elétrico, o forno elétrico e o micro-ondas. Vamos a uma simulação no site da EDP.

Se considerarmos que pretendemos ter um frigorífico, um microondas, uma máquina de café, um ar condicionado e uma máquina de lavar loiça e roupa em simultâneo, a potência sugerida é de 6,9 KVA.

No simulador pode escolher outros eletrodomésticos e assim perceber qual seria a potência adequada para si. Para quem não sabe a potência contratada, basta que veja essa informação nas faturas atuais. Essa informação pode ser obtida, por exemplo, via portal da EDP (para quem for cliente EDP).

Segundo a ERSE, os escalões de potência mais frequentes em Portugal são 3,45 kVA com 2,8 milhões de consumidores (45% do total) e 6,9 kVA com 1,6 milhões de consumidores (25% do total). Segundo a presidente da ERASE, mudar o escalão de potência é gratuito, pode ser feito o número de vezes que entender necessário e que devem reduzir a potência contratada àquilo que são os hábitos de consumo da sua família.

Qual a potência que tem em sua casa?

Simulador de Potência da EDP

Leia também…