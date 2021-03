EDP: Como enviar a contagem do seu contador e ver as faturas digitais

Hoje em dia são vários os serviços que disponibilizam plataformas digitais e até apps para que os clientes possam obter informação. No que diz respeito à eletricidade e ao gás, e para quem for cliente da EDP, pode obter toda essa informação na zona para clientes do seu portal.

Hoje mostramos como podem enviar a contagem do contador e aceder às faturas digitais do seu serviço.

Sabia que pode enviar a contagem do seu contador através da internet? Além disso, pode também aceder às suas faturas digitais, saber os consumos, proceder a alterações de contrato e até enviar pedidos de ajuda. Para tal basta que se registe na área de clientes aqui e, uma vez associado o seu contrato, terá acesso a toda essa informação.

Como enviar uma leitura do seu contador?

Para enviar a leitura do seu contador, basta ir ao menu lateral esquerdo e escolher a opção Leituras. Depois basta indicar a sua leitura para que possa ter uma fatura mais correta e não uma previsão.

Relativamente às faturas, basta aceder à opção Pagamentos e faturas e fazer o download das suas faturas. O portal apresenta também um gráfico com o volume de pagamentos de energia e gás.

Além do Portal, a EDP tem ainda as respetivas apps que facilitam ainda mais a obtenção de informação e envio de contagens para a empresa. A app agora chama-se EDP Zero e analisaremos num outro artigo. Por exemplo, através da nova app só precisa de ler em voz alta o seu contador e a app diz-lhe quanto vai pagar na sua próxima fatura.

