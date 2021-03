Chegou o Manjaro Linux 21: O seu sistema operativo para 2021?

Já conhece a distro Manjaro Linux? É verdade que a Microsoft continua a dominar por completo o segmento dos sistemas operativos para Desktop. A margem para o macOS e distribuições Linux é elevada, mas isso não significa que, especialmente no mundo open source, não existam boas alternativas.

Recentemente foi lançado o Manjaro Linux 21.0, um dos melhores sistemas operativos open source da atualidade. Conheçam as novidades.

O Linux Manjaro é uma das distribuições mais bonitas e user-friendly, que facilita a “entrada” dos utilizadores no mundo do Arch Linux. É uma rolling distro e tem total compatibilidade com os repositórios do Arch (AUR – Arch User Repository).

Manjaro Linux 21 tem algumas novidades interessantes…

Das várias atualizações desta nova versão, destaque para:

Novos ambientes gráficos GNOME 3.38, KDE Plasma 5.21 e Xfce 4.16

Kernel 5.10 LTS

Instalador Calamares recebeu várias melhorias

Todas as novidades podem ser consultadas aqui.

Se procuram uma distribuição Linux completa e com bom suporte, experimentem esta distribuição e deem-nos o vosso feedback. Nos próximos dias deixaremos um artigo com os principais passos de instalação desta distribuição.

Relativamente às aplicações/ferramentas pré-instaladas, esta distribuição traz tudo o que precisa para o dia a dia:

Firefox como browser pré-definido

Empathy, como app de IM

LibreOffice como plataforma de produtividade

Transmission, ferramenta para download de torrents

Atalhos para a Suite Office online

Brasero, para gravação

Evolution, cliente de e-mail

entre outras

O Manjaro Linux é atualmente, segundo o site distroWatch, a distribuição mais popular do mundo. Esta distribuição está disponível gratuitamente com os ambientes gráficos XFCE, KDE e GNOME.

Manjaro Linux 21