Qualcomm pode lançar uma consola portátil com Android em 2022

A Qualcomm é uma marca conhecida pelos seus processadores para dispositivos móveis. E recentemente lançou o seu mais poderoso chip Snapdragon 888 que já alimenta alguns dos mais potentes smartphones do mercado.

No entanto, a fabricante poderá agora virar-se também para outro segmento. De acordo com alguns rumores recentes, a Qualcomm poderá lançar uma consola de jogos portátil com o sistema operativo Android já no início de 2022.

Qualcomm pode estar a preparar uma consola de jogos com Android

O site Android Police diz ter recebido informações de um leaker nesta terça-feira de que a Qualcomm está a preparar o lançamento de uma consola de jogos portátil com o sistema operativo Android. Segundo os pormenores, a consola teria controlos laterais removíveis e uma saída para ligar a um monitor externo. No fundo seria muito semelhante à Nintendo Switch.

De acordo com as informações, a Qualcomm poderá lançar o primeiro modelo desta consola portátil no primeiro trimestre de 2022.

Segundo o Android Police, o leaker que forneceu as informações está ‘familiarizado com as estratégias da empresa [Qualcomm]”. Para além disso, o site referiu ainda que tiveram acesso a imagens do projeto ainda não finalizado, no entanto optaram por não as partilhar com o público. Mas descrevem o equipamento como sendo semelhante a um smartphone mais espesso e com dois joycons removíveis na lateral.

Estima-se que o dispositivo venha equipado com o sistema operativo Android 12 personalizado, onde os utilizadores poderão usufruir de aplicações através do Google Play.

Quanto ao processador, estima-se que este seja o modelo sucessor do Snapdragon 888. E como o equipamento será então mais espesso, poderá contribuir para uma maior dissipação de calor comparativamente a um smartphone.

Poderá ainda contar com uma bateria de 6.000 mAh compatível com a tecnologia Quick Charge da Qualcomm. Terá também uma entrada para cartões SD e um pequeno ecrã. Segundo as informações, o modem deverá ser o Snapdragon X55-5G.

Quanto ao preço, esta consola poderá rondar os 300 dólares (~254 euros). Resta-nos então aguardar por mais dados oficiais para comprovar, ou não, este possível novo produto da Qualcomm.

Leia também: