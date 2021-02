A Huawei é conhecida sobretudo pelos seus smartphones, mas também pelos tablets, computadores e outros gadgets. No entanto a marca chinesa não esteve até aqui ligada significativamente ao mundo dos videojogos. Mas isso parece estar prestes a mudar.

De acordo com relatos recentes de algumas fontes chinesas, a Huawei poderá estar a preparar-se para lançar uma consola para competir diretamente com a PlayStation da Sony e com a Xbox da Microsoft. Mas, antes disso, fabricante também deverá lançar novos computadores portáteis destinados a gamers.

Quando falamos em videojogos, pensamos maioritariamente nas marcas e produtos mais associados a esse setor, como por exemplo, a PlayStation, a Xbox, a Nintendo e computadores gaming ASUS, LENOVO ou outra marca. Há também ainda alguns smartphones neste mercado, nomeadamente da ASUS, Xiaomi ou Nubia.

No entanto a Huawei não é uma marca significativamente ligada o mundo dos jogos eletrónicos. Mas essa realidade poderá mudar em breve.

Huawei poderá lançar consola de videojogos e portáteis gaming

Segundo informações fornecidas por algumas fontes chinesas na rede social Weibo, a Huawei deverá lançar uma consola de videojogos. Desta forma, este equipamento da marca poderá competir com as populares consolas PlayStation da Sony e Xbox da Microsoft.

No entanto, de acordo com as fontes, antes desta consola a gigante de tecnologia chinesa deverá ainda lançar uma nova linha de computadores portáteis direcionados para o mundo gaming. E tudo indica que isso poderá acontecer ainda neste ano de 2021.

Já no ano passado, a Huawei lançou o seu primeiro portátil para jogos, o Honor Hunter V700, com recursos de última geração e ainda um design bastante atraente e elegante.

Mas há agora então estes novos indícios de que a gigante chinesa quer ir mais além e apostar num segmento dedicado apenas aos jogos. Vamos assim aguardar por mais novidades sobre esta possibilidade.