A Microsoft tem estado ativamente a criar mudanças no Menu Iniciar do Windows 10. Quer voltar a reinventar este elemento que tem acompanhado o seu sistema e que nos últimos anos sofreu demasiadas alterações.

Foi durante um webcast dedicado aos Insiders que as mudanças foram mostradas. O Menu Iniciar vai mesmo mudar em breve, com uma nova imagem gráfica, mais limpa e sobretudo com novas cores mais atrativas. Claro que as novidades não se ficam por aqui e estão focadas nos Live Tiles.

Muitas novidades a caminho do Menu Iniciar

Existem muitas mudanças a decorrer no Windows 10. Estas são maioritariamente gráficas, mas querem trazer para este sistema uma nova imagem, mais atrativa e que garanta uma utilização mais fluída. Baseia-se nos conceitos do Fluent Design e podem ser já vista.

Se os novos ícones são já uma realidade, dando um novo acesso a algumas apps, há mais mudanças a caminho. Foi num webcast dedicado aos Insiders que a Microsoft mostrou algumas novidades (no minuto 46). Focam-se no Menu Iniciar e estão ainda numa fase de desenho.

Microsoft vai mudar o Windows 10

Do que foi mostrado, num protótipo de um dos desenhadores da Microsoft, o Menu Iniciar não mudará em termos de funções ou forma. Vai sim ter sobretudo uma nova imagem, com cores mais claras e a dominar ainda mais este elemento.

Vai-se perder a confusão de cores que os ícones traziam e unificar o Menu Iniciar de forma a ser visualmente mais simples de usar. Claro que para isso terá de se integrar com os novos ícones que estão a ser distribuídos.

Os Live Tiles vão ficar presentes

Houve ainda tempo para negar outra mudança que se pensava ir acontecer. Afinal os Live Tiles não vão mesmo desaparecer e vão-se manter no Windows 10. Foi o próprio Brandon LeBlanc, PM da Microsoft, que reforçou que estes elementos vão, entretanto, ficar no Menu Iniciar.

Esta é uma informação importante e que mostra o caminho que a Microsoft vai seguir no Windows 10 e no Menu Iniciar. É ainda um trabalho em curso, mas que vai melhorar este sistema a vários níveis.