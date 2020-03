Quer ter já os novos ícones do Windows 10? Saiba o que fazer

Não é novidade nenhuma que o Windows 10 tem novos ícones. No entanto, esta “novidade” apenas estava disponível para utilizadores inscritos no projeto Insiders.

Nas últimas horas a Microsoft começou a disponibilizar os novos ícones para todos.

O Pplware já tinha informado aqui que o sistema operativo para desktops da Microsoft iria ter novos ícones. A Microsoft quer dar uma lufada de ar fresco ao seu sistema e então apostou neste tipo de elementos.

Estes novos ícones chegaram com a build 19569.1000, que estava disponível no Fast Ring do Projeto Insiders. São ícones de apps nativas do sistema de Microsoft, como o Mail, Alarmes e Relógio, Calculadora e Calendário. Estas têm um look and feel no Menu Inicial, na barra de tarefas e noutros locais onde os ícones vão estão presentes.

Gosta dos novos ícones? Atualize já o sistema

Para ter os novos ícones do Windows 10 basta que verifique se existe alguma atualização do sistema. A Microsoft está a disponibilizar a atualização gradualmente e são já vários os utilizadores que dizem ter os novos ícones.

Segundo algumas informações, a atualização com os novos ícones está a chegar, em primeiro lugar, a quem tem a versão 1909.

Leia também…