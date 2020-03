Novo trailer para One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Já aqui no passado referimos o aproximar da data de lançamento de um jogo com o selo da Bandai Namco que se encontra a gerar fortes expectativas: One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Recentemente recebeu um novo trailer.

Já faltou mais para o lançamento do título de ação da Bandai Namco (que anunciámos aqui), One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Trata-se de um jogo de ação 3×3, mas com um formato tag style (ou seja, equipas de 3 elementos, mas que só um se encontra a lutar em cada momento, podendo ser substituído pelos restantes elementos da equipa).

O jogo encontra-se em fase terminal de desenvolvimento pela Spike Chunsoft, e baseia-se numa série manga com o mesmo nome: One-Punch Man.

Quem conhece a série já poderá estar a antecipar a quantidade e diversidade de ação, golpes, combos e efeitos especiais que cada combate irá apresentar e se tivermos em conta as palavras da Bandai, que pretende que o jogo seja fiel à série, então as suas expectativas não sairão goradas certamente.

Os jogadores poderão criar e personalizar completamente os seus heróis de forma a lutarem pela Hero Association, enquanto tentam salvar inocentes cidadãos dos terriveis monstros que aterrorizam a cidade.

Um pormenor conhecido e extremamente importante do jogo é a existência de um sistema de jogabilidade denominada de “Hero Arrival” (“Chegada do Herói”) usada no seu personagem principal: Saitama. Saitama é praticamente imparável, e possuidor de um ataque que poderá terminar um combate apenas com um golpe, mas, traz um catch a quem o escolha. Sempre que escolhido, Saitama vai chegar atrasado ao combate, obrigando o jogador a ter de sobreviver com os outros 2 lutadores até à sua chegada.

Pelo caminho, irão cruzar-se com algumas das personagens icónicas desta série manga.

Entretanto, já se conhece o primeiro personagem a ser disponibilizado no Season Pass: Suiryu. Trata-se de um mestre de artes marciais e que os fãs deverão conhecer de “ginjeira”.

O jogo vai ser lançado para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One a 28 de Fevereiro próximo.