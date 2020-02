Desenvolvido pela Spike Chunsoft, One Punch Man A Hero Nobody Knows é um jogo de luta baseado numa série manga com o mesmo nome: One-Punch Man.

Os combates decorrerão em arenas 3D onde os personagens (equipas de 3) lutarão entre si, usando os poderes e ataques especiais pelos quais a série manga os tornou conhecidos pelos seus fãs. Um pormenor conhecido do jogo é a existência de um sistema de jogabilidade denominada de “Hero Arrival” (“Chegada do Herói”) usada no seu personagem principal: Saitama. Saitama é praticamente imparável, mas esta funcionalidade traz um catch a quem o escolha. Sempre que escolhido, Saitama vai chegar atrasado ao combate, obrigando o jogador a ter de sobreviver com os outros 2 lutadores até à sua chegada.

Entretanto 3 novos personagens foram confirmados pela Bandai como sendo jogáveis em One Punch Man A Hero Nobody Knows:

Child Emperor: Child Emperor é uma criança genial com um intelecto superior, colocada na 5ª posição do Hero Association S-Class ranking. Usa o seu intelecto superior aliado à suas invenções para eliminar os seus inimigos em combate.

Spring Mustachio: Ocupa actualmente o 28º lugar no A-Class ranging. Mustachio é um perito no uso de espadas.

Handsome Ikemen Amai Mask: Encontra-se no topo da A-Class. .

Entretanto, foi também revelado que irá haver uma edição Digital Deluxe do jogo que incluirá:

The Character Pass

Terrible Tornado (Pajamas) Outfit

Genos (Arms Mode) Outfit

Speed-o’-Sound Sonic Prisoner Outfit

Hellish Blizzard (Fur Coat) Outfit

O jogo vai ser lançado para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One a 28 de Fevereiro próximo.