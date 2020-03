TDT às escuras? 3.ª fase inicia-se hoje e serão alterados 79 emissores

A alteração da rede de emissores da TDT vai avançar hoje para a 3.ª fase e termina no dia 21 de abril. Ao todo serão alterados 79 emissores que poderão afetar alguns utilizadores da TDT que pertençam às áreas onde serão feitas alterações.

Como é conhecido, a TDT está em mudança por culpa do 5G, pois é necessário libertar frequências. Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT.

A ANACOM teve a preocupação de assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter que os substituir.

Datas de ressintonia dos emissores TDT da Região 3

A 3ª fase da migração da rede de emissores da TDT começa com a alteração do emissor de Cheleiros, em Sintra e termina no dia 21 de abril, com o emissor de Piódão. No total serão alterados nesta fase 79 emissores. Até dia 10 de março, o processo decorre em simultâneo com a alteração dos emissores da fase 2. Nem todos os utilizadores de TDT serão abrangidos neste processo.

Como sintonizar a(s) nova(s) frequência(s) da TDT?

Quando o ecrã da televisão ficar negro apenas será necessário fazer a sintonia da televisão ou do descodificador e continuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até agora. É um processo simples.

De relembrar que a ANACOM só irá a casa de quem ligar para o 800 102 002 e se na sequência desse contacto for feito o agendamento da visita. Se a pessoa nunca ligou para este número e aparecer alguém a bater-lhe à porta a dizer que é da ANACOM e que vai fazer a sintonia dos equipamentos, há que ter cuidado e não abrir a porta, porque não serão técnicos da ANACOM.

Para sincronizar novamente a TDT, usando as novas frequências, deve fazer o seguinte:

Passo 1 – Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

Passo 2 – Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do Canal | Procura de Canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box)

Passo 3 – Siga as instruções que aparecem no ecrã

O processo de alteração para as novas frequências será gradual.

Tem dúvidas sobre TDT? Linha gratuita de apoio da ANACOM

Se tem alguma dúvida sobre o processo de migração da rede de emissores poderá ligar para o 800 102 002. Este é o número gratuito disponibilizado pela ANACOM para este efeito.

A ANACOM refere que o número está disponível entre as 9h e as 22h todos os dias. A Autoridade das Comunicações refere ainda que, no dia em que o emissor de Odivelas Centro passará do canal 56 para o canal 35, e no dia seguinte, o horário do serviço será alargada.