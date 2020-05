Microsoft: 150 milhões de utilizadores já fazem login sem usar passwords

Ontem celebrou-se o Dia Mundial da Password e a Microsoft aproveitou para anunciar uma informação muito interessante. De acordo com a gigante tecnológica, pelo menos 150 milhões dos seus utilizadores já fazem login sem usar passwords.

Cada vez mais há soluções e alternativas diferentes para todo o género de tecnologias. E, no caso das palavras-passe, há também diferentes estratégicas que, mantendo ou incrementando a segurança, nos libertam de memorizar estes conteúdos.

O Dia Mundial da Password, data criada pela Intel, celebra-se com o intuito de dar importância àqueles poucos caracteres que dão acesso a informações valiosas sobre a nossa vida pessoal, social e profissional.

Cada vez se torna mais importante consciencializar as pessoas para criarem passwords fortes que não comprometam a sua segurança informática. Mas ainda há quem facilite e julgue que “12345” ou o nome dos filhos são barreiras poderosas contra os intrusos.

Por outro lado, para quem tem ‘memória curta’ ou não se sente criativo na hora de definir uma palavra-passe eficaz, há diversos gestores de passwords que podem fazer esse trabalho por si.

Atualmente, com as alternativas existentes, a utilização de passwords já não é vista como um método muito seguro para dar acesso a serviços e equipamentos. O motivo é que são as vias mais utilizadas pelos hackers que contam com a sua experiência e com o facilitismo dos utilizadores. Desta forma, há que encontrar alternativas mais eficazes.

Microsoft diz que 150 milhões de utilizadores já fazem login sem password

Várias empresas têm procurado oferecer formas diferentes e mais seguras de proteger os dados dos seus clientes. E a Microsoft pretende que o Dia Mundial da Password passe a ser o Dia Mundial sem Password. Isto, porque a empresa celebra agora o facto de já ter 150 milhões de utilizadores que fazem login sem recurso a password.

A alternativa é aceder às contas através dos sistemas de acesso sem códigos. E já há algum tempo que a empresa de Redmond investia nessa simplificação.

De acordo com a Microsoft, estes utilizadores acederam sem passwords a vários serviços online da empresa, como, por exemplo, o Azure, GitHub, Office e Xbox.

Os recursos mais utilizados são o Windows Hello, cujas credenciais são feitas através de impressão digital e reconhecimento facial, para o Azure ID. E também a app oficial Microsoft Authenticator, bem como chaves de segurança física baseadas em FIDO2.

Um dos objetivos da empresa é promover a utilização de sistemas de autenticação multifatorial (MFA), ou de login sem password, para melhor proteger as suas contas. Segundo dados da tecnológica, em 2019 o sistema MFA bloqueou 99,9% de todos os ataques a contas.

90% dos funcionários da Microsoft já não utilizam passwords

O exemplo, obviamente, tem de vir da própria empresa.

De acordo com Joy Chik, vice-presidente corporativo da Microsoft Identity, a equipa de TI mudou para autenticação sem palavra-passe. Assim, 90% dos funcionários da empresa já não utilizam passwords para aceder aos seus serviços.

Esta realidade resultou numa diminuição de 87% dos custos fixos e flexíveis de suporte a passwords.

