Sony pode lançar uma PlayStation 5 com leitor de disco removível

Recentemente revelámos que a Sony fez algumas alterações na sua consola PlayStation 5, começando por diminuir discretamente o peso do equipamento, ao redesenhar o interior, e também já dando suporte à resolução de 1440p e a listas de jogos. Para além disso, a empresa também aumentou o preço da sua consola em 50 euros.

Mas há agora mais novidades que apontam que a empresa japonesa poderá lançar um modelo da PS5 com um leitor de disco removível.

PlayStation 5 pode vir a ter modelo com leitor de disco removível

De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, a Sony poderá lançar uma nova versão da sua consola PlayStation 5, mas com um leitor de disco removível. Estes rumores apontam que a nova variante poderá chegar ao mercado daqui a um ano, ou seja, em setembro de 2023.

Esta informação foi inicialmente revelada pelo site Insider Gaming e adianta que o novo equipamento terá um hardware e design semelhante aos modelos já existentes. No entanto, haverá uma diferença que é ter então um leitor de disco removível e uma porta USB-C extra na parte traseira que servirá para ligar o periférico.

Os detalhes indicam que este modelo será designado internamente como chassi D e, embora não sofra grandes alterações estéticas, poderá ser ainda mais fino e leve do que os que estão já no mercado.

As informações estimam que a fabricante japonesa possa produzir cerca de 18,5 milhões de unidades desta nova variante da PlayStation 5, e ainda mais 12 milhões dos modelos já conhecidos. Por outro lado, prevê-se que os modelos já existentes no mercado possam vir a ser descontinuados com a chegada desta possível PlayStation 5 com leitor de disco removível.

Para já são apenas rumores e, assim, resta-nos aguardar por mais informações por parte da gigante dos videojogos que confirmem ou desmintam esta interessante possibilidade.