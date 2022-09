Tesla: subida de preços de carregamento nos Superchargers da Europa

Os preços da energia estão a aumentar e a afetar todos os setores da economia. O aumento do preço do gasóleo e gasolina são notícia com frequência, mas o da eletricidade não é exceção. Ainda que conduzir um carro elétrico acabe por ser mais barato, não deixa de estar sujeito aos aumentos inevitáveis. A Tesla é também afetada por este problema, mesmo com a sua poderosa rede de carregadores espalhados pelo mundo.

Na Europa, está a ser anunciado um aumento das tarifas nos Superchargers.

Aumento dos preços no carregamento dos carros Tesla

Os aumentos dos preços da energia também estão a afetar a Tesla e os preços das tarifas dos Superchargers na Europa vão sofrer um aumento. Em média, o aumento dos preços em todo o continente é de cerca de 12 cêntimos por quilowatt-hora.

Os preços por kWh tendem a variar ligeiramente nos Superchargers da Tesla de país para país e até entre regiões, por tanto, não existe um valor relativo às tarifas especificamente para nenhum país. No entanto, na Alemanha, o aumento dos preços pode atingir os 14 cêntimos por kWh.

Embora o aumento de 0,12 € não seja assim tão elevado, uma carga completa de 50 kWh passa a ser 6 € mais cara. Além disso, ao olhar para os preços do ano passado, houve um aumento médio na Europa de 97%. O preço de referência era de 0,37 € por kWh e atualmente este valor situa-se nos 0,71 €.

Para carros que não sejam da marca, a carregar nos Superchargers, a empresa, em média, cobra 0,82 € (mais 11 cêntimos do que em agosto).

Desta vez, o aumento dos preços não terá deixado os condutores de carros Tesla surpresos, uma vez que foram notificados por e-mail para tal acontecimento, por parte da empresa de Elon Musk.

Para colmatar a dependência de terceiros e o aumento dos preços da energia galopantes, a Tesla está a investir na criação de soluções que sejam alimentadas apenas por energia solar.