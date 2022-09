Foi ontem a que a Microsoft apresentou a primeira grande atualização do Windows 11. Esta está marcada com o número 2022 e estreia uma nova filosofia da gigante do software em que apenas irá lançar uma versão destas por ano.

Com todas as novidades já conhecidas, é hora de trazer para o seu PC esta nova versão. É um processo simples e que rapidamente colocará esta atualização a funcionar e todas as melhorias acessíveis. Veja então como instalar a nova versão do Windows 11.

Esta é uma simples atualização, mas que traz muitas melhorias e novidades para o Windows 11. A Microsoft abre assim caminho para que, em breve, possa trazer ainda mais, visto que estas vão chegar separadas das novas versões do sistema da Microsoft.

Ter no Windows 11 esta nova atualização

A nova versão vai estar já disponível e pronta a ser usada. Os utilizadores só precisam de abrir a app Definições e aceder a Atualizações e Segurança. Bastará carregar no botão para procurar atualizações, devendo o Windows 11 2022 surgir para o utilizador instalar.

Como a Microsoft quer controlar de forma muito fina a chegada desta versão, a atualização poderá ficar limitada ou inacessível para alguns perfis de software. Caso pretendam ainda assim instalar, bastará descarregar o Assistente de Instalação do Windows 11 e seguir os passos presentes.

A Microsoft dá toda a ajuda necessária

Ainda assim, para quem preferir, existem sempre os ficheiros ISO, que permitem da mesma forma criar um instalador desta atualização. Lembrem-se também que, ao fazerem este passo, podem estar a trazer problemas para o PC.

Para ajudar os utilizadores, a Microsoft preparou o vídeo que mostramos acima e que poderá ajudar nalgumas situações. O processo de atualização deverá ser simples e livre de problemas, como aconteceu nas atualizações anteriores.

Do Windows 10 para a nova versão

Para além deste processo, há outro lote de utilizadores que podem aproveitar esta nova versão. Falamos dos utilizadores que estão ainda no Windows 10 e que podem agora dar o passo que estão a adiar. Naturalmente que devem cumprir os requisitos mínimos para poderem instalar.

Caso seja possível fazer a instalação, a opção para instalar o Windows 11 22H2 vai estar também disponível na zona de atualizações. Neste caso será um processo mais demorado, terminando com a nova versão do sistema da Microsoft a ficar disponível para ser usado.

Como revelámos ontem, as novidades desta versão são muitas e em várias áreas do Windows 11. A Microsoft revela que fez um excelente trabalho e que os utilizadores vão aproveitar em todos os cenários, quer de trabalho, quer de lazer.