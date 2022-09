Nova versão da PlayStation 5 foi toda redesenhada por dentro

Os últimos dias têm sido recheados com novidades da Sony relativamente à sua PS5. E os mais atentos certamente que se lembram de uma notícia que dava conta que a empresa tinha lançado discretamente uma nova versão da consola muito mais leve comparativamente ao modelo originalmente lançado.

Mas essa redução de peso é só um dos aspetos que a marca alterou e agora um youtuber mostrou que a Sony também redesenhou o interior da sua nova versão da PlayStation 5.

A Sony remexeu a PlayStation 5 por dentro

Há uma semana soubemos que a Sony tinha reduzido significativamente o peso da sua consola PlayStation 5, mas sem muito alarido sobre o assunto. Em termos práticos, o novo modelo com disco (CFI-1202A) pesa agora 3,9 kg, o que significa que ficou cerca de 7% mais leve em comparação com o modelo revisto em 2021 que pesava 4,2 kg e 13% face ao modelo originalmente lançado em 2020 que tinha 4,5 kg. Já a nova edição digital (CFI-1202B) pesa agora 3,4 kg, o que significa que está 13% mais leve do que o peso do modelo original, que era de 3,9 kg. E com estes valores apurados, sabemos agora que a atual PlayStation 5 com disco blu-ray pensa tanto como a edição digital lançada em 2020.

Mas o youtuber Austin Evans quis tentar perceber melhor o motivo desta alteração e abriu um dos modelos novos a que conseguiu ter acesso. Nessa abertura do equipamento, foi possível perceber que a Sony moveu e ajustou alguns componentes.

Veja o vídeo da abertura da nova PlayStation 5:

Por exemplo houve um ajuste no sistema de arrefecimento, sendo que a bateria CMOS se encontra agora completamente escondida por debaixo desse mesmo sistema. Outra alteração é que, se até agora o SSD estava ligado a uma PCB verde, atualmente há nessa PCB uma placa de metal que atua como dissipador de calor, ajudando assim a melhorar a temperatura do equipamento.

No componente térmico consta o dissipador traseiro que agora surge menos denso, mas com maiores dimensões, sendo suportado por um tubo de calor de cobre para que a transferência de calor seja feita mais fluidamente.

E numa das partes mais importantes, o arrefecimento do SoC, verifica-se uma significativa redução no uso do alumínio, menores dissipadores (até mesmo em quantidade) e sem a base de cobre que os envolvia.

Estas alterações trazem também mudanças e cortes ao nível do consumo energético. Por exemplo, o modelo original (CFI-1000A) consome cerca de 218W no jogo Astro, enquanto a segunda versão (CFI-1100A) consome mais de 229W. Já a versão mais recente apresenta um consumo de apenas 201W.

Visto assim, as mudanças até são bastante positivas e resumem-se a uma otimização para um menor consumo e uma menor emissão de calor, o que acaba também por prolongar a vida útil dos componentes. Ainda assim, tal deverá representar uma redução no custo de produção, mas a Sony decidiu recentemente aumentar os preços da sua PlayStation 5.