Para além de toda a tecnologia que coloca nos seus carros, a Tesla tem também uma preocupação grande com a segurança dos condutores e dos ocupantes. Para isso tem implementadas várias medidas de proteção, que impedem situações perigosas.

Claro que para validar estas proteções, a Tesla tem de submeter os seus carros às avaliações das agências de segurança. Esse passo foi agora dado com o Model Y, que passou com distinção em todos os testes e conseguiu uma classificação de cinco estrelas da Euro NCAP, a Agência de Segurança Europeia.

Tesla Model Y com avaliação perfeita

A Tesla tem um registo quase perfeito das avaliações de segurança aos seus carros. São vários os modelos que têm passado nos diferentes testes e avaliações, sempre com notas quase perfeitas e sempre acima do que a maioria da concorrência consegue alcançar com os seus modelos.

O mais recente teste, desta vez realizado pela Euro NCAP, colocou em avaliação o que a Tesla colocou como medidas de segurança do Model Y. O resultado naturalmente não podia ser mais positivo para a marca, que também conseguiu com este carro mais uma classificação de cinco estrelas, sendo este o resultado mais elevado possível.

Euro NCAP atribuiu 5 estrelas na avaliação

O teste da Euro NCAP mede quatro áreas distintas e que avaliam áreas essenciais para a proteção. Assim, temos a capacidade do veículo de proteger adultos; a sua capacidade de proteger crianças; a proteção que oferece aos utilizadores nas estradas e os recursos de assistência de segurança.

O Model Y avaliado agora é fabricado na nova gigafactory da Tesla, em Berlim, e obteve notas elevadas em todos os testes. Assim, e na Proteção de Ocupantes Adultos, teve 97%, um valor próximo dos 98% da Assistência de Segurança, com algumas pontuações quase perfeitas. A pontuação perfeita do suporte de estrada e do novo sistema de monitorização do condutor baseado em câmaras complementaram este resultado.

Segurança dos carros é essencial para a marca

A Euro NCAP também elogiou algumas das medidas que a Tesla implementou fora do que é normal num carro. O Model Y tem presente as câmaras para detetar objetos e outros veículos na estrada, algo que ajuda na condução e posteriormente na prevenção de acidentes.

Este resultado máximo do Model Y segue a linha de outras pontuações conseguidas antes por outros modelos da marca. É a prova de que a marca não abrandou nos seus padrões de segurança e que continua a apostar nesta área essencial.