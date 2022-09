O universo Android está recheado de propostas de muitos fabricantes, sendo simples encontrar um smartphone adaptado a cada utilizador. Estes estão estratificados por categorias de hardware, com um preço associado e ajustado.

Com tanta oferta, importa aos utilizadores saberem quais são os smartphones que se ajustam aos seus requisitos. Assim, a lista da Antutu dá a todos uma perspetiva mais direta e focada, com uma visão sobre os smartphones mais potentes do mercado.

Tal como faz todos os meses, a Antutu apresentou agora a sua lista dos smartphones Android mais potentes do mercado global. Estes dividem-se em 3 categorias e mostram o resultado das avaliações feitas por este software.

Os smartphones Android de topo

Na lista dos smartphones Android Premium, temos novamente o Asus ROG Phone 6 a dominar. Este tem uma configuração de 16/512 GB. Ele é seguido pelo iQOO 9T em segundo e terceiro lugar temos o Red Magic 7, com o SoC Snapdragon 8 Gen 1 original, que fica à frente do Xiaomi 12S Ultra.

O primeiro smartphone baseado no SoC Dimensity 9000 continua a ser o vivo X80. O Red Magic 7, também presente nesta lista, é um dos poucos smartphones que conseguem ultrapassar o limite térmico do Snapdragon 8 Gen 1 graças ao seu ventilador de refrigeração ativo.

O domínio dos SoC Dimensity na gama média

Na gama média Android o domínio dos SoC muda completamente, com o Dimensity 8100 a dominar. Isto pode ser visto com o Top 3: Realme GT Neo 3, Poco X4 GT e Redmi K50i. Importa notar que o Dimensity 8100-Max, que estava no topo no mês passado, caiu agora para a quarta posição.

Ainda assim, a Qualcomm não deixa de estar presente nesta lista. Aqui temos o bom e velho Snapdragon 870, que preenche a maioria das posições abaixo do quarto lugar. Este SoC consegue manter o seu interesse e é ainda popular entre os modelos desta categoria.

O mercado segundo o olhar da Antutu

Para o final ficou a gama Android mais baixa, com as propostas que ainda assim são interessantes para muitos utilizadores. O Soc Snapdragon 778G tem aqui uma posição dominante, com 8 lugares nesta tabela.

O grande destaque aqui vai mesmo para o Nothing Phone (1), que usa o SoC 778G+. Este era até há algumas semanas o smartphone Android do momento, confirmando aqui a sua oferta e a sua posição. De destacar também o Xiaomi Mi 11 Lite 5G, que fica na quinta posição com o seu Snapdragon 780G.

Esta lista mostra assim o que o mercado Android tem para oferecer e de que forma estes smartphones se equiparam entre si. As propostas abundam e estão muito equilibradas, mudando apenas algumas pequenas configurações, o que por vezes resulta em valores de testes da Antutu bem diferentes.