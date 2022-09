DXOMARK deixou de ser referência para promover câmaras de smartphones?

Há alguns anos, as fabricantes de smartphones faziam questão de enviar os seus smartphones atempadamente para a DXOMARK para avaliação das câmaras, de forma a poder utilizar essa pontuação durante os lançamentos ao púbico desses modelos, como forma de promoção.

No entanto, há cada vez menos fabricantes a fazê-lo. Terá deixado de ser referência no segmento?

A DXOMARK é especialista em testes de câmaras de smartphones há muitos anos e, mais recentemente, começou também a avaliar outros parâmetros como o ecrã, áudio e bateria. Além disso, não se remete apenas aos smartphones, analisa câmaras fotográficas, lentes e colunas de som.

Os testes são feitos com base em parâmetros bem definidos e, no final, é atribuída uma pontuação geral àquilo que está a ser avaliado. Assim, ao longo dos anos, a empresa surge como referência para os consumidores, principalmente de smartphones, mas também para as fabricantes que a usam para promover as câmaras dos seus dispositivos... ou usavam...

Há 4/5 anos vimos um enorme investimento por parte das fabricantes de smartphones nas câmaras dos smartphones. Sensores que captam mais luz e por isso garantem melhores resultados no escuro, câmaras com grande zoom ótico e zoom híbrido de qualidade, melhoria da distância focal, softwares aprimorados, mais detalhes captados... estes e tantos outros atributos tiveram grandes melhorias nos modelos de topo, o que contribuiu fortemente para que gamas médias e baixas tivessem também melhorado substancialmente.

Contudo, hoje, podemos falar que o mercado está a começar a estagnar. Ao nível da captação de vídeo até têm surgido grandes novidades, mas das fotografias as melhorias, são apenas residuais.

Melhorias nas câmaras não garantem os melhores resultados no DXOMARK

Estar em primeiro lugar no ranking do DXOMARK é uma vantagem para as empresas promoverem os seus smartphones junto dos consumidores, mas se dantes eram as próprias fabricantes que enviavam os smartphones novos para os especialistas fazerem as suas avaliações, atualmente, só são enviados novos modelos quando as empresas têm a certeza que vão receber um lugar de destaque.

Não é que a DXOMARK tenha perdido a sua credibilidade, nem junto das empresas nem dos consumidores. A questão é que deixa de ser interessante para uma marca ter o seu novo topo de gama avaliado no momento do lançamento ou nos primeiros dias, quando sabem que as câmaras não atingem o pódio.

Esta foi mesmo uma questão abordada pelo CEO da DXOMARK, Frederik Guichard, que em entrevista ao Jiemian News [via ithome], onde revelou como é que o mercado estava agora a funcionar, considerando a questão levantada depois da Xiaomi, por exemplo, não ter enviado o seu mais recente topo de gama para testes, o Xiaomi 12S Ultra.

Ainda assim, depois do lançamento, a empresa avaliou todos os parâmetros deste smartphone e atribuiu-lhe uma nota de 136 pontos. Ora, a Xiaomi sabia que a sua nova câmara não chegaria aos 141 pontos atribuídos ao seu Xiaomi Mi 11 Ultra, lançado em março de 2021. Não havendo evolução, não há interesse em usar o parâmetro como referência na promoção de um smartphone.

Atualmente, o pódio do DXOMARK tem no primeiro lugar o Honor Magic4 Ultimate, lançado em março de 2022, com uma pontuação de 147 pontos. O segundo lugar é ocupado pelo Huawei P50 Pro de julho de 2021 com 143 pontos e, em terceiro lugar, está o iPhone 13 Pro com 141 pontos, lançado há um ano. É provável que, em breve, este pódio sofra ajustes, depois da avaliação aos novos iPhones.

A Samsung, que também é uma referência da fotografia, tem o seu S22 Ultra à frente da corrida com 135 pontos. Considerando a posição da linha Z Flip, não se espera que o Z Flip 4 se venha a destacar.