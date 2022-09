“Junta na Freguesia”: É o fim dos resíduos eletrónicos nas ruas

A ERP Portugal – Entidade Gestora de Resíduos, nasceu o seio da European Recycling Platform, a primeira plataforma europeia deste setor inicialmente dedicada à gestão de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), tendo incluído na sua atividade a gestão de Resíduos de Pilhas & Acumuladores (RPA) e Resíduos de Embalagens (RE), em diversos países.

Com a campanha "Junta na Freguesia", a ERP Portugal quer acabar com os resíduos eletrónicos nas ruas. E há prémios!

Segundo o que foi revelado à TSF, o conceito é simples: as juntas de freguesia candidatam-se ao projeto por telefone, e-mail, ou através do website e, depois, com a ajuda das campanhas de divulgação da ERP Portugal, os cidadãos podem contactar as juntas da área de residência para entregarem os seus equipamentos velhos. A etapa seguinte passa pela comunicação entre as juntas de freguesia e a entidade gestora, que procede à recolha dos resíduos, encaminhando-os para o destino final.

Em entrevista à TSF, Rosa Monforte, responsável pelo projeto, explica que apesar de existirem sete mil pontos de recolha já espalhados por todo o país, estes "acabam por passar despercebidos". Assim, o "Junta na Freguesia", que pretende "estar próximo" das populações, acaba por ser um "canal" para que "a pessoa possa entregar na junta de freguesia todos os equipamentos pequenos ou solicitar a recolha de um grande equipamento". Um projeto que marca a diferença por querer tornar esta recolha "muito mais local", dada a "grande proximidade das juntas de freguesia à comunidade".

O "Junta na Freguesia" arrancou a 1 de setembro de 2022, mas a diretora-geral da ERP Portugal avança que já contam com "uma adesão enorme e muitos pedidos de norte a sul do país". Até ao fim do ano, decorre a "fase um" e os resultados serão avaliados no início do próximo ano. A partir de 1 de janeiro de 2023, já começa a "contabilizar para o ano seguinte".

A entidade gestora de resíduos vai premiar, monetariamente, as 20 juntas de freguesia que mais equipamentos recolherem. "Vamos oferecer um valor para se fazer uma ação social e é a junta que vai decidir o que fazer, é uma verba que pode ser investida na comunidade."

Há também "um prémio final" para a "campeã de recolhas" no valor de 2500 euros.

