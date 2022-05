Campanhas Sony Playstation multiplicam-se

A Sony Playstation tem a decorrer neste momento algumas campanhas que podem ser bastante interessantes para os possuidores de consolas Playstation ou mesmo para quem ainda não tenha nenhuma.

Days of Play, Campanha "Jogos por menos de 20€" ou novas caixas para consolas, novidades Gran Turismo 7,... venham ver.

A Sony Playstation continua a lançar regularmente as suas promoções e iniciativas próprias e atualmente encontram-se várias a decorrer.

Days of Play

Desde o passado dia 25 de maio, e até ao próximo dia 8 de junho, encontra-se a decorrer a campanha Days of Play.

Trata-se de uma iniciativa da Sony que tem como objetivo a celebração dos jogos e comunidade PlayStation em todo o mundo, apresentando descontos e promoções interessantes em alguns dos seus melhores jogos.

Segue de seguida um resumo dos títulos em maior destaque nos Days of Play:

Eis uma boa oportunidade para quem ainda não tem estes grandes títulos de os poder adquirir com descontos bastante interessantes.

Campanha “Jogos por menos de 20€”

Eis um retorno à Playstation Store, o da Campanha “Jogos por menos de 20€”. Tal como o nome indica, grandes títulos para Playstation encontram-se ao abrigo desta campanha com valores de venda abaixo dos 20€.

A campanha está em vigor também até ao próximo dia 8 de junho.

Eis uma lista com o principal resumo:

Far Cry 4: 9,89€

For Honor Standard Edition: 7,49€

Job Simulator: 13,99€

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven: 9,79€

L. A. Noire: 19,99€

Little Nightmares: 4,99€

Mafia II: Definitive Edition: 9,89€

Metro Exodus: 7,49€

Monopoly Family Fun Pack: 8,99€

Need for Speed Payback: 8,09€

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4: 13,99€

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: 13,49€

The Crew 2 Standard Edition: 9,99€

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Standard Edition: 12,49€

Novas tampas de consola PlayStation 5

Entretanto, no decorrer da semana passada foi também anunciado que as consolas Playstation 5 iriam receber novas cores para as suas tampas, para quem queira personalizar a sua consola.

Assim sendo, a PlayStation 5 (tanto a consola com a unidade de disco Blu-Ray Ultra HD, como a edição digital) receberá tampas em três novas cores: Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink. As mesmas estarão disponíveis nos pontos de venda habituais já no próximo mês de junho.

Isto significa que os jogadores poderão, a partir de junho, combinar as suas novas tampas para a PlayStation 5 com um comando sem fios DualSense e formar um conjunto colorido. Tal como as tampas lançadas no início do ano, nas cores Midnight Black e Cosmic Red, também estas são de fácil utilização, sendo que basta remover a tampa branca original da consola e encaixar a nova.

Gran Turismo 7 recebe vencedor das 24 Horas de Le Mans

Já num outro contexto, foi recentemente revelado que Gran Turismo 7 recebeu um reforço de peso: atualização 1.15 (totalmente gratuita).

A atualização 1.15 para Gran Turismo 7, traz, entre as novidades, o novo carro Toyota GR010 HYBRID, um super carro que se sagrou campeão nas 24 Horas de Le Mans e que pretende revalidar o título do evento de resistência mais importante do mundo, que se disputará dentro de umas semanas no conhecido Circuit de la Sarthe. Para além deste, encontra-se ainda o exclusivo Suzuki Vision Gran Turismo e o incrível Roadster Shop Rampage.

A atualização 1.15 para Gran Turismo 7 inclui ainda a localização “Nova Orleães”, que será adicionada como uma seção em destaque no Scapes, aumentando o número de sítios nos quais os jogadores poderão tirar fotografias aos seus veículos no jogo. Entre outras novidades, foram ainda implementados novos eventos no GT Café e nos Circuitos do Mundo.