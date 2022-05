Quer começar a programar? Aprenda uma destas 10 linguagens…

Já ouviu falar no site TIOBE? Os modelos de programação têm vindo a mudar, o que tem levado à criação de “novas” linguagens de programação. Apesar disso, há linguagens de programação que, devido à sua eficiência e poder, continuam a ser das mais usadas em todo o mundo.

Recentemente o site TIOBE deu a conhecer as linguagens de programação mais populares do mundo em maio de 2022. Vamos conhecer o TOP 10.

TIOBE: Python continua a ser a linguagem de programação mais popular

O popular site TIOBE disponibilizou recentemente o TOP das linguagens de programação mais populares em maio de 2022. Face a maio de 2021, a linguagem de programação Python subiu e ultrapassou a linguagem de programação C.

A linguagem de programação Python é uma linguagem de alto nível (VHLL - Very High Level Language), interpretada e interativa, que foi criada pelo holandês Guido Van Rossum. Esta é uma linguagem orientada a objetos, modular, com uma sintaxe muito intuitiva e muito simples de aprender.

Tal como o Perl, o código-fonte do Python está disponível sob a licença GNU General Public License (GPL).

Na Internet podemos encontrar muita documentação sobre esta fantástica linguagem que é usada pelos principais players tecnológicos, nos mais diversos serviços. Nestes artigos, iremos tentar trazer até aos nossos leitores exemplos de aplicação simples e como sempre contar com a ajuda dos mais experts.

Se compararmos as classificações atuais do índice TIOBE com as de há 1 ano (maio de 2021), o C# está a tornar-se de longe a mais popular de todas as linguagens de programação.

A linguagem aumentou quase 2%, no ranking, nos últimos 12 meses. C# é uma das linguagens de programação mais maduras, suportando muitos paradigmas de programação modernos.

Até há relativamente pouco tempo a principal desvantagem era o "bom" suporte para Linux, mas tal cenário tem vindo a mudar. É provável que o C# possa entrar no TOP 3 do índice TIOBE substituindo o C. Outro concorrente sério para essa posição é o C++.

TIOBE