Linux: Como saber se um porto lógico está a ser usado?

O GNU/Linux tem ferramenta fantásticas nativas que são apenas conhecidas por quem usa com frequência o terminal. Há ferramentas para avaliar a conetividade, para fazer testes ao nível do DNS, para analisar logs, etc.

Se pretende ver no sistema de um determinado porto lógico está a ser usado saiba o que pode fazer.

Cada serviço num sistema tem associado um ou mais portos lógicos. Isto significa que se um porto estiver ocupado por uma aplicação/serviço, não deverá ser usado por outra aplicação ou serviço. No entanto, há também ferramentas, como é o caso do SSLH, que permite usar o mesmo porto de comunicação para SSL (HTTPS), SSH e até OpenVPN.

Numa máquina existem (teoricamente) 65.536 portos lógicos TCP que podem ser usados pelas mais diversas aplicações/serviços, o que (teoricamente) poderíamos ter 65.536 aplicações/serviços distintos a correr em simultâneo na nossa máquina. Relembrando o que foi referido em artigos anteriores: o endereço IP identifica a máquina e o porto lógico identifica a aplicação/serviço. Além dos portas TCP temos também 65.536 portas UDP (teoricamente).

netstat e lsof: As ferramentas para saber o uso de um porto lógicos

netstat

Uma das ferramentas mais usadas para saber as ligações estabelecidas entre a nossa máquina e outras é o Netstat. Com esta ferramenta podemos saber ainda, detalhadamente, quais os portos de comunicação TCP e UDP abertos na nossa máquina, ver tabela de encaminhamento, estatísticas das interfaces, etc.

Se pretender usar o netstat pode ver este artigo que possui vários exemplos.

lsof

O utilitário lsof ou List of Open Files ajuda a listar todos os ficheiros abertos no sistema. Podemos usar esta ferramenta para visualizar todos os processos abertos num porto lógico específico.

E são estas duas das mais populares ferramentas para saber o estado dos portos lógicos no Linux. Antes de finalizarmos este artigo, deixamos aqui mais 5 sugestões de ferramentas muito interessantes e poderosas.