Activision Blizzard e Epic Games também param de vender jogos na Rússia

Todos os dias dezenas de marcas juntam-se a centenas de outras que viraram já costas à Rússia devido à guerra com a Ucrânia. No que respeita ao mundo tecnológico, praticamente todas as empresas importantes e poderosas tomaram a decisão de deixar de exercer alguma atividade significativa no país invasor.

À lista juntam-se agora também as gigantes do segmento dos videojogos Activision Blizzard e Epic Games que vão então deixar de vender os seus jogos na Rússia.

Jogos da Activision e Epic games fora da Rússia

A lista de sanções e de empresas que mostraram cartão vermelho à atitude do governo russo já vai bastante longa. Mas todos os dias se acrescem mais e mais nomes importantes. O objetivo é condenar o país de Vladimir Putin pela guerra contra a Ucrânia, tentando de alguma forma que o presidente russo sinta na pele que praticamente todo o planeta está contra as suas decisões e contra este conflito.

Desta vez são as criadoras de jogos Activision Blizzard, recentemente comprada pela Microsoft, e a Epic Games que mostraram a sua posição a favor da Ucrânia. Neste sentido, as duas empresas dos Estados Unidos, pararam de vender todos os seus jogos, sejam estes em formato físico ou em formato digital, na Rússia.

De certa forma esta já seria uma decisão esperada, assim como certamente muitos outros nomes se vão juntar nesta iniciativa nos próximos dias.

A Epic Games referiu que "está a suspender o comércio de jogos na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. Não estamos a bloquear o acesso pela mesma razão que outras ferramentas de comunicação permanecem online: o mundo livre deve manter todas as linhas de diálogo abertas".

Por sua vez, do lado da Activision Blizzard é dito que "a Activision Blizzard suspenderá as vendas dos atuais e futuros jogos na Rússia durante este conflito. Continuaremos a procurar formas de apoiar o povo ucraniano. A segurança dos nossos funcionários é a principal prioridade da nossa equipa de liderança. Estamos a fazer todos os possíveis para ajudar os funcionários e as suas famílias, que estão a ser diretamente afetados por essa tragédia. Se você ou um colega precisar de apoio, não hesite em entrar em contato com o seu gerente ou gerentes de RH locais. Também gostariamos de lembrar que o nosso Programa de Assistência ao Funcionário está disponível para aqueles que precisam de apoio emocional durante este período difícil".