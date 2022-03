WhatsApp testa funcionalidade Sondagens nos grupos de conversa

A ferramenta de Sondagens nos grupos é uma forma dos utilizadores disponibilizarem assuntos a sufrágio por forma a auscultar a opinião dos participantes. Funciona muito bem nos grupos de Facebook e, como tal, a empresa Meta, mãe das maiores redes sociais, quer migrar esta opção também para o WhatsApp.

Segundo informações, quem tem a versão beta mais recente para iOS já pode testar.

Sondagens nos grupos WhatsApp

A próxima novidade do WhatsApp já foi revelada. Segundo o que foi possível ver na versão beta 22.6.0.70 para iOS, agora os utilizadores poderão disponibilizar sondagens nos grupos de conversa. Esta forma de interação permite auscultar a opinião dos elementos desse grupo sobre determinada questão colocada a sufrágio.

Conforme podemos ver nesta captura de ecrã, onde é mostrado o processo de configuração de uma sondagem, os utilizadores serão capazes de fazer uma pergunta e os membros do grupo podem escolher entre respostas pré-definidas.

As sondagens estarão disponíveis apenas em grupos do WhatsApp e são criptografadas de ponta a ponta, o que significa que apenas as pessoas do grupo podem ver as questões a votação, assim como os resultados.

Um recurso de sondagens já pode ser encontrado na aplicação concorrente, o Telegram. Nesta plataforma, que abriga milhares de comunidades graças a recursos semelhantes dedicados a tornar os grupos mais funcionais, este é um recurso bastante solicitado. O Telegram introduziu as sondagens no grupo em 2018.

E quando chegará esta novidade ao público em geral?

Para já, como se tem visto noutras novidades também mostradas em versões beta, não há uma data para o lançamento. Nem mesmo se a próxima versão irá incluir as sondagens.

Além disso, o WhatsApp também está a testar um separador "Comunidade" dedicado a facilitar o acompanhamento de grupos e comunidades pelos utilizadores. Espera-se que o separador Comunidade substitua o separador Câmara existente.