2022, ano que promete muitos e bons videojogos

Os dois anos anteriores, apesar de alguns lançamentos bastante interessantes, acabaram por irremediavelmente ter sofrido com a pandemia que grassou no Planeta.

Numa primeira análise, 2022 parece ser, ou tem potencial para poder vir a tornar-se no ano do retorno à normalidade, com algumas boas propostas na rampa de lançamento ou em desenvolvimento.

Após 2 anos marcados pela pandemia e pelo irremediável adiamento de projetos e lançamentos de jogos, parece que 2022 se apresenta com condições para dar a volta por cima.

Existem, atualmente, muitos jogos e projetos de jogos previstos para o decorrer deste ano e será justo pensar que, se as coisas evoluírem na direção que todos queremos, 2022 poderá vir a tornar-se num Ótimo Anos para os jogadores, com oferta diversificada e de qualidade.

Somerville (Xbox Series X, Xbox One, Windows PC)

Um jogo que apresenta, para já, uns visuais e efeitos sonoros absolutamente fantásticos. Decorrendo num cenário pós apocalíptico, Somerville é um jogo no qual o jogador terá de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter a sua família unida e a salvo.

Um jogo que, segundo os autores do jogo, lança as questões "O que é, na Vida, mais importante?" ou "Até onde somos capazes de ir para proteger quem amamos?" aos jogadores, levando-os a meditar sobre o sentido da vida e da família.

Sommerville encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios Jumpship e vai chegar para Xbox Series X e PC, com direito a entrada no Xbox Game Pass no dia de lançamento.

Horizon: Forbidden West (Playstation 5, Playstation 4)

Horizon: Forbidden West, a sequela do fantástico Horizon Zero Dawn encontra-se prestes a ser lançado e, tal como temos vindo a acompanhar aqui ou aqui, muitas serão as novidades.

A nossa heroína Aloy regressa mas, com ela também vêm novos perigos, novas máquinas, novos aliados, novas habilidades e muitas mais aventuras.

Horizon Forbidden West chega a 18 de fevereiro de 2022.

Starfield (Xbox Series X, Windows PC)

Como selo da Bethesda como garantia de qualidade, Starfield é um RPG de ficção cientifica que decorre nas estrelas, levando os jogadores a uma viagem pelo universo, onde a liberdade de exploração é palavra de ordem, com o objetivo de desvendar o maior mistério da humanidade.

Será a primeira incursão da Bethesda no Espaço sideral em 25 anos mas, com a experiência que a equipa tem em grandes jogos como FallOut ou Elder Scrolls, não podemos evitar pensar que um Grande jogo se encontra a caminho.

A ação de Starfield decorre no ano 2330, numa zona longínqua da Via Láctea, numa constelação chamada de Settled Systems. Aproximadamente 20 anos antes da história de Starfield, as duas fações principais dos Settled Systems, United Colunies e Freestar Colective, entraram num violento conflito (chamada de Colony War).

Os anos passaram e atualmente, goza-se uma certa paz nos Settled Systems mas, ainda existem muitos perigos e ameaças presentes. Mercenários violentos, piratas de Crimson Fleet, fanáticos religiosos de Va'ruun entre outros abundam nos Settled Systems.

Entretanto, existe uma organização chamada de Constellations cujo principal objetivo é o de descobrir os grandes mistérios do Universo e é como membro dessa organização que o jogador irá explorar a Galáxia e enfrentar todos esses perigos.

Com entrada direta no Xbox Game Pass a partir do dia de lançamento, Starfield será lançado para Xbox Series X e PC em 11 de novembro deste ano.

Gran Turismo 7 (Playstation 5, Playstation 4)

Um dos exclusivos mais importantes da Sony Playstation, encontra-se prestes a regressar às lides, quase uma mão cheia de anos após a chegada de GT Sport. A Polyphony Digital já deixou bem claro que GT 7 vai ser um ícone do desporto automóvel na nova consola da Playstation.

Gran Turismo 7, surge com cara lavada para a nova geração (Playstation 5) e traz consigo mais de 420 carros e mais de 90 circuitos o que faz do jogo, uma alegria para quem gosta de conduzir, seja pela desportiva, seja de forma mais competitiva.

Gran Turismo 7 chega a 4 de março de 2022 à Playstation 5 e Playstation 4.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Nintendo Switch)

A Ubisoft encontra-se a preparar a sequela de Mario + Rabbids Kingdom Battle, o jogo de estratégia que lançou em 2017 e que nos mostrou um Mario e amigos de uma forma inovadora e com uma forte componente estratégica, por turnos, para os combates.

Espera-se a continuação da jogabilidade original de Mario + Rabbids Kingdom Battle, com forte componente tática e apresentando novas mecânicas para que os jogadores possam usar, enquanto controlem alguns personagens bem conhecidos, como Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi ou Rabbid Mario.

Ainda não há data de lançamento oficial para o jogo, que deverá ser ainda no decorrer deste ano.

Evil West (PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows)

Em desenvolvimento pelos estúdios Flying Wild Hog e com a distribuição a cargo da Focus Home Interactive, Evil West é um western bastante endiabrado que vai chegar mais para o fim do ano.

Uma ameaça começa a alastrar através das fronteiras americanas. Uma ameaça demoníaca composta por vampiros e outros seres do negrume. O jogador entra em cena como sendo um dos últimos agentes especiais, de uma organização secreta, que dá caça e elimina os vampiros. Seremos a última linha de defesa da Humanidade contra uma invasão vampira e como tal, a luta será sanguinária.

Podendo jogar com um amigo de forma cooperativa, Evil West é uma versão negra do farwest americano.

The Lord of the Rings: Gollum (PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows)

O universo Tolkien continua a dar cartas e The Lord of the Rings: Gollum será o próximo jogo a ser lançado com base na riqueza das suas obras.

The Lord of the Rings: Gollum é um jogo de ação-aventura e encontra-se a ser desenvolvido pela Daedalic Entertainment e co-publicado pela Daedalic Entertainment e Nacon. É baseado na trilogia de O Senhor dos Anéis e na série Terra Média, seguindo o estranho e instável personagem Gollum, antes dos eventos de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit.

Neste jogo vamos seguir Sméagol na sua aventura por voltar a colocar as mãos no Anel (Precious One), e nos perigos e peripécias que vai ter de enfrentar pelo caminho.

Ainda sem data confirmada para este ano.

STALKER 2: The Heart of Chernobyl (Xbox Series X, Microsoft Windows)

O regresso a Chernobyl faz-se com STALKER 2: The Heart of Chernobyl, desenvolvido e publicado pela GSC Game World.

A Zona de Exclusão de Chernobil mudou radicalmente depois da segunda explosão atingir em 2006. Mutantes violentos, anomalias mortíferas e fações em guerra transformaram a Zona num local onde é muito difícil sobreviver. Ainda assim, artefatos de valor inacreditável atraíram muitas pessoas conhecidas como stalkers, que entraram na Zona por sua conta e risco para tentar ganhar uma fortuna com eles ou até para descobrir a verdade escondida no Heart of Chernobyl.

O jogador assume o papel de um stalker solitário que explora este mundo aberto perfeito desolado e foto-realista numa zona radioativa de 64-km² com ambientes variados que revelam a atmosfera pós apocalíptica de ângulos diferentes. Pelo caminho, e enquanto atravessa a Zona, o jogador vai (talvez) encontrar o seu próprio futuro e definir o destino da humanidade com os caminhos que escolher nesta história épica cheia de ramificações.

Star Trek: Resurgence (Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC)

Um dos universos de ficção cientifica mais conhecidos, Star Trek, também volta em 2022 (na primavera) aos videojogos.

Em desenvolvimentos pelos estúdios Dramatic Labs, Resurgence será um jogo de aventura e exploração que apresentará uma narrativa forte a acompanhar a ação. A ação decorre no ano de 2380, imediatamente após os eventos decorridos nos filmes Star Trek: The Next Generation.

Segundo o que se sabe, o jogo apresentará vários momentos distintos, em que a jogabilidade será diferenciada, como por exemplo, pilotar shuttles e naves espaciais, entrar em confrontos de phasers na mão, tricorder scanning, participar em missões furtivas e muito mais. Isto tudo, num ambiente claramente de Star Trek.

God of War: Ragnarök (Playstation 5, Playstation 4)

God of War: Ragnarök corresponde ao regresso de Kratos e Atreus (entre outros) ao mundo dos videojogos. Este titulo de acção-aventura encontra-se em desenvolvimento pelos Santa Monica Studios e será publicado pela Sony Interactive Entertainment.

Baseado na mitologia nórdica, a história ocorre vários anos após o último jogo da série, e leva Kratos e o filho uma demanda para impedir o fim dos tempos.

God of War: Ragnarök será lançado em 2022 para PlayStation 5 e PlayStation 4, ainda sem data concreta de lançamento.

Pokémon: Legends Arceus (Nintendo Switch)

Pokémon Legends: Arceus é, tal como os anteriores jogos da série, um RPG de ação e encontra-se a ser desenvolvido pelos estúdios Game Freak e será publicado pela The Pokémon Company e pela Nintendo.

Este é um jogo totalmente novo que combina ação e exploração com as raízes de RPG da série Pokémon. Os jogadores vão embarcar em missões de pesquisa na antiga região de Hisui. Aí poderão explorar extensões naturais para capturar Pokémon selvagens, tendo de aprender os seus comportamentos, de forma a conseguir aquelas capturas que todos esperamos fazer com a Poké Ball.

Todo o vicio e excitação Pokémon está de volta em 2022, e o jogo deverá ser lançado para Nintendo Switch.

The Settlers (PC)

Um regresso muito desejado e muito bem-vindo, The Settlers da Ubisoft estará previsto para fevereiro, para PC.

Trata-se de um jogo de estratégia em tempo real, cuja série apresenta mais de 25 anos de vida e que praticamente dispensa apresentações.

O jogador terá como objetivo o de construir, gerir, expandir e proteger a sua colónia num mundo que, a avaliar pelas imagens já divulgadas, está simplesmente fantástico. Com novas facções, novas construções, novos locais para explorar e novas mecânicas de jogo, The Settlers será um jogo a ter debaixo de olho, por todos os amantes de títulos de estratégia.

Hogwarts Legacy (PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows)

Hogwarts Legacy é um RPG de ação e aventura que se encontra em desenvolvimento pelos Avalanche Studios e será publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment.

A ação de Hogwarts Legacy, tal como seria suposto, ocorre no mundo dos feiticeiros de Hogwarts, no século XIX. O jogador controla o destino de um aluno de Hogwarts extremamente dotado, e poderá escolher a sua Casa de Hogwarts preferida e será convidado a construir a história deste aluno a seu belo prazer, deixando a sua marca em Hogwarts.

Terá de assistir às aulas na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e explorar um mundo aberto onde encontrará todos os locais icónicos da série televisiva, como a Floresta Proibida e a Vila de Hogsmeade.

No jogo, o nosso personagem aprenderá ainda a lançar vários feitiços, preparar poções, domar criaturas mágicas e dominar outras habilidades de combate pois o exterior das paredes de Hogwarts esconde inúmeros perigos. Existirá ainda um sistema de moralidade que desempenhará um papel importante no decorrer da ação.

Ainda sem data de lançamento concreta, Hogwarts Legacy deve ser lançado no decorrer de 2022.

Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch)

Kirby and the Forgotten Land é um jogo de plataformas que terá o conhecido herói Kirby como protagonista e que está a ser desenvolvido pela HAL Laboratory e que será publicado pela Nintendo para o Nintendo Switch.

Com esta novidade o jogo presenteia os jogadores com uma dose de liberdade que até agora a série não tinha visto. Dessa forma, Kirby and the Forgotten Land afigura-se como um ponto de partida rumo ao futuro da série.

Dia 25 de Março é o dia em que os jogadores poderão jogar com Kirby, na sua aventura mais livre de sempre.

Salt and Sacrifice (PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows)

Em desenvolvimento pelos estúdios, Ska Studios vai chegar em 2022 mas ainda sem data concreta de lançamento. Trata-se da sequela de Salt and Sanctuary, o RPG de fantasia sombria ao estilo "souls".

Um reino outrora pacífico está agora mergulhado no caos, provocado por vagas de Magos invasores: personificações implacáveis do caos elementar. Os Inquisidores Marcados, uma força amaldiçoada constituída pelos condenados, volta a mobilizar-se para se impor contra a ameaça existencial da Magia. Um segrego enterrado ameaça levar um império ancestral à ruína total.

Na pele de um Inquisidor Marcado, o jogador irá viajar através da fronteira ocidental, com o objetivo de perseguir, caçar e destruir os Magos que vagueiam pelo reino.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Mac OS)

A união entre a LEGO e o universo Star Wars sempre foi bastante positiva, com o aparecimento de alguns grandes jogos que misturam estes dois universos.

Este ano, toda a emoção e entretenimento vai regressar com LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, em desenvolvimento pela TT Games.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga tem como curiosidade a de apresentar a maior lista de personagens jogáveis na série LEGO Star Wars. Neste jogo de divertida ação, os jogadores irão envolver-se em novas formas de combate enquanto empunham sabres de luz, disparam blasters e atacam com os diferentes golpes das maiores lendas de todas as eras da Saga Skywalker.

Os jogadores podem lutar contra as forças do mal com os personagens favoritos, como Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 e uma legião de outros heróis.

Os principais veículos espaciais e terrestres também estão disponíveis para comandar. Os jogadores podem saltar para a velocidade da luz no Millennium Falcon para ultrapassar as naves estelares Imperiais, lutar contra os TIE fighters da Primeira Ordem em X-wings da Resistência, ou fazer podrace em Tatooine. Os jogadores poderão viajar pelo hiperespaço e explorar planetas que podem ser desbloqueados durante as suas aventuras. Da lua selva de Ajan Kloss ao vibrante planeta coberto por cidades, Coruscant, a galáxia LEGO Star Wars será um gigantesco parque de diversões para os jogadores.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga será lançado a 5 de Abril de 2022 para consolas Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Zelda: Breath of the Wild 2 (Nintendo Switch)

Legend of Zelda: Breath of the Wild foi considerado, quando foi lançado, como um dos melhores jogos de sempre para as consolas da Nintendo, dada a sua abrangência, liberdade, diversidade de desafios, narrativa e personagens cativantes e muito mais.

Segundo o que se sabe, a sequela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que tem lançamento previsto para a Nintendo Switch ainda em 2022, expande o cenário da aventura para incluir os céus sobre Hyrule e muito mais.

Mas muito mais novidades chegarão nesta sequela, certamente. Rumores que correm pela net, indicam algumas das novas mecânicas possíveis.

Uma delas será a possibilidade de Link conseguir atravessar paredes, dependendo de algumas condições do local do mapa onde o personagem se encontra. Outro rumor indica que Link vai ter o poder de controlar o espaço temporal e poder regressar atrás no tempo.

Certo é que Zelda: Breath of the Wild 2 será certamente, para os fãs da série, um jogo a seguir com atenção, estando a criar expectativas fortes de como poderá vir a ser um dos melhores jogos da Nintendo Switch de sempre.

Ainda sem data concreta de lançamento, Zelda: Breath of the Wild 2 deverá ser lançado em 2022.

Total War: Warhammer 3 (PC e Mac)

Seguindo o ADN da série, Total War: Warhammer 3, que corresponde à conclusão da trilogia, é um titulo de estratégia com uma jogabilidade que combina turnos com táticas em combate em tempo real, e que é desenvolvido pela Creative Assembly, sendo publicado pela Sega.

Com novos modos de jogo, uma nova capacidade de personalização do nosso Avatar, novos locais para explorar e conquistar, novas fações jogáveis e novas mecânicas de combate, o final da trilogia terá muito para oferecer a quem queira comandar as suas legiões e conquistar o mundo aos Demónios, tornando-se no Líder Supremo.

Sonic Frontiers (Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Nintendo Switch)

Sonic, o ouriço mais famoso do mundo está de volta este ano, com Sonic Frontiers.

Desenvolvido pela Sonic Team e publicado pela Sega, este será o primeiro jogo de Sonic, em que o nosso herói vai dispor de uma liberdade total de movimentos, para explorar as belas e idílicas paisagens das Ilhas Starfall.

Estas ilhas, apresentam vários tipos de ambientes (desertos, verdes prados, florestas luxuriantes, fantásticas cataratas,...), pelo que a jogabilidade será diferenciada entre cada uma.

Sonic Frontiers representa um verdadeiro ponto de viragem na série Sonic: The Hedgehog ficando a questão aos jogadores, se será rumo a uma direção benéfica ou não.

Redfall (Xbox Series X e Windows PC)

Redfall é um futuro jogo eletrônico de ação e aventura de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Arkane Austin (equipa de Prey e Dishonored), publicado pela Bethesda Softworks, e distribuído pela Microsoft; será lançado durante o inverno de 2022 como um exclusivo para Xbox Series X e Windows 10.

Redfall é um shooter na 1ª pessoa (FPS) cooperativo que decorre num mundo aberto e apresenta a serena cidade na ilha de Redfall, Massachusetts, que foi cercada por uma legião de vampiros. Mas tratam-se de vampiros que resultam de experiências o que faz deles, adversários ainda mais desafiantes. Os vampiros conseguiram isolar a ilha do mundo exterior e no processo, conseguiram bloquear também o sol.

Os jogadores, encontram-se presos na ilha e terão de abrir caminho à força, contra as hordas de vampiros e outros seres demoníacos de forma cooperativa, com até 4 jogadores. Existem vários personagens à nossa escolha, sendo a maior parte deles personagens civis mas que, apresentam as suas habilidades e armamentos específicos. Há que saber usá-los em coordenação com os restantes elementos da equipa para conseguir chegar ao fim do jogo e voltar a ver o Sol.

O jogo terá direito a lançamento no Xbox Game Pass, quando for lançado para o mercado.

Ghostwire Tokyo (Playstation 5 e Windows PC)

Ghostwire: Tokyo trata-se de um jogo de aventura e ação que está a ser desenvolvido pela Tango Gameworks e será publicado pela Bethesda.

A história de Ghostwire Tokyo, revela-nos uma cidade de Tóquio ocupada por uma estranha força sobrenatural que fez toda a sua população desaparecer num instante e permitiu o aparecimento de todo o tipo de fantasmas, assombrações e outras aberrações. Este fenómeno foi despoletado por um misterioso ocultista cujos poderes se revelaram, tanto fortes como perigosos.

Os jogadores vão vestir a pele de um grupo de heróis que, também eles com poderes especiais (e que podem ir sendo melhorados ao longo do jogo), vão tentar parar a destruição e descobrir o que se esconde por detrás deste estranho fenómeno.

Ghostwire Tokyo deverá chegar ainda nesta primavera de 2022.

Forspoken (Playstation 5 e Windows PC)

Desenvolvido pelos estúdios Luminous Productions e publicado pela Square Enix Forspoken é um RPG de ação que segue a viagem de Frey, uma jovem de Nova Iorque que misteriosamente se viu transportada para a deslumbrante e cruel terra de Athia.

À procura de um caminho para casa, Frey deve usar as suas novas habilidades mágicas para atravessar paisagens extensas, combater criaturas monstruosas e derrotar matriarcas poderosas conhecidas como Tantas.

Forspoken está previsto ser lançado em Maio deste ano.

Marvel’s Midnight Suns (Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Windows PC)

A Marvel continua a apostar forte nos heróis das suas histórias, tanto no cinema, como na televisão, nos comics ou nos videojogos.

Midnight Suns é a sua próxima entrada no mundo dos videojogos e trata-se de um RPG tático desenvolvido pela Firaxis Games em colaboração com a Marvel Games.

Midnight Suns, conta com a presença de vários personagens e heróis da Marvel, como Midnight Sons, os Avengers, os X-Men e Runaways. No entanto, a ação leva-nos a conhecer o outro lado dos heróis da Marvel, convidando os jogadores a experimentarem uma história imersiva ao enfrentar as versões corrompidas destes personagens icônicos da Marvel e as forças demoníacas de Lilith para impedi-la de reviver seu mestre maligno, Chthon.

O jogador encarna Hunter, o primeiro herói original, personalizável, do Universo Marvel. Com ele vamos ter de liderar heróis lendários dos Vingadores, X-Men, Fugitivos e outros. O jogo terá um forte carácter de personalização, permitindo a gestão e customização da equipe e as habilidades de acordo com o seu estilo de jogo preferido.

Dos criadores do XCOM, o jogo terá um novo sistema de batalha que favorece sua astúcia e a tática. Os jogadores terão de avaliar o campo de batalha e usar os ataques icônicos de cada herói, contra as forças da escuridão.

Marvel’s Midnight Suns estará disponível, em principio, no segundo semestre deste ano.

Rainbow Six Extraction (Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Windows PC, Stadia)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction é um shooter tático multiplayer online desenvolvido pela Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft.

Rainbow Six é uma das séries de jogos táticos mais importantes de sempre, no mundo dos videojogos. Desde os primeiros títulos da série, que Rainbow Six incentiva os jogadores a pensarem nas missões de forma criativa mas em simultâneo, de forma analítica, obrigando-os portanto a uma análise cuidada de cada cenário.

Extraction é precisamente isso tudo mas numa vertente multiplayer, onde até 3 jogadores terão de concluir missões variadas e com múltiplos desafios.

O parasita Chimera (lembram-se dele??) reapareceu em múltiplos locais dos Estados Unidos da América, mais mortífero que nunca e com uma velocidade de transmissão superior. De forma a monitorizar e antecipar quaisquer medidas necessárias, a equipa Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team (REACT), foi criada. Trata-se de uma organização extremamente especializada neste tipo de cenários.

Pouco ou nada se sabe ainda sobre a evolução do parasita e a equipa REACT é a única com capacidades técnicas e humanas capaz de fazer frente à ameaça. A missão dos jogadores é de enfrentar os infetados, denominados de Archæans, que se virão a revelar mais perigosos e letais que nunca.

Terá direito a entrada direta no Xbox Game Pass, quando for lançado.

Gotham Knights (Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Windows PC)

Em desenvolvimento pelos estúdios WB Games Montréal, Gotham Knights, que será publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment é um RPG de ação baseado no personagem da DC Comics, Batman e seus personagens secundários.

Batman está morto e um novo e imenso submundo do crime tomou conta das ruas de Gotham City. Agora depende da família Batman (Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Robin) proteger Gotham, trazer esperança para seus cidadãos, disciplina para seus policiais e medo para seus criminosos. Para avançar na história, os jogadores terão de resolver mistérios, que conectam os capítulos mais sombrios da história da cidade e, claro, participar em combates épicos com alguns dos vilões mais icónicos deste universo.

Gotham Knights é um RPG de ação de mundo aberto, ambientado na Gotham City mais dinâmica e interativa de todos os tempos. Tanto no jogo solo quanto com outro herói, os jogadores irão patrulhar os cinco distritos de Gotham e vigiar as atividades criminosas em curso.

O jogo será lançado em 2022, ainda sem data concreta de lançamento.

A Plague Tale: Requiem (Xbox Series X, Playstation 5, Windows PC)

A Plague Tale: Requiem é a sequela de um jogo bastante interessante e emotivo, A Plague Tale: Innocence. Desenvolvido pelos estúdios da Asobo, A Plague Tale: Requiem é a sequela direta de Innocence e aponta o momento imediatamente após os eventos do primeiro jogo.

Em Requiem iremos encontrar novamente, Hugo e Amicia como principais protagonistas, de uma nova aventura épica e com algumas surpresas pelo caminho.

Após o final do primeiro jogo, no qual os ratos quase desapareceram, os dois irmãos rumaram para um novo local para assentar a sua "nova" vida. No entanto, parece que o passado os vai perseguir...

Terá direito a entrada direta no Xbox Game Pass, quando for lançado.

Dying Light 2 (Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Windows PC)

Outra sequela, Dying Light 2: Stay Human é um jogo de ação e survival horror com elementos de RPG que se encontra em desenvolvimento pela Techland e que será publicado pela Techland Publishing.

Ao que parece, o vírus que assolou o primeiro jogo ganhou. Dessa forma, a civilização regrediu até à idade das trevas. A última colónia humana, chamada de A Cidade, é o último baluarte da humanidade e está a tentar repor a sociedade tal como já foi.

O jogador é um viajante com poderes misteriosos mas que se encontra assombrado por segredos do seu passado que o perseguem. Terá de encontrar respostas e será na Cidade que as irá encontrar? E conseguirá manter-se humano até ao fim?

De 2 a 4 jogadores poderão embarcar nesta aventura aterrorizadora em modo cooperativo. As habilidades de parkour dos nossos heróis, serão importantes, assim como a imaginação para montar armadilhas e a pontaria para usar as armas ao dispor, para eliminar o perigo.

Pelo caminho, a nossa interação com a Cidade e com os seus habitantes, vai moldar o seu destino... e também o nosso.

4 de Fevereiro será o dia em que o jogo será lançado.

Elden Ring (Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Windows PC)

Em desenvolvimento pelos estúdios From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro por exemplo), surge Elden Ring.

O jogo, que será publicado pela Bandai Namco Entertainment é um projeto colaborativo entre o diretor do jogo Hidetaka Miyazaki e o romancista de fantasia George R. R. Martin.

A ação decorre num continente de fantasia (Lands Between) governado pela Rainha Marika "A Eterna". Nessas terras misteriosas, existe o Elden Ring, que é uma espécie de entidade que controla o mundo em si. É a fonte de energia desta terra repleta de magia e que agora, sem se saber bem porquê, se encontra despedaçado.

Os filhos de Marika, todos eles Demigods, reclamaram os fragmentos do Elden Ring como seus (cada fragmento corresponde a uma Grande Runa) e o poder concedido por cada uma delas, acabou inevitavelmente por originar um conflito entre todos: The Shattering.

Estes são apenas alguns dos jogos a caminho este ano, ou que irão receber novidades. É claro que haveria muito mais ainda por falar sobre outros jogos que já se encontram "na calha" deste ano de 2022 e que iremos falar deles aqui no Pplware, certamente.

Por outro lado, nem sequer referimos aqueles jogos que, ano após ano, surgem com uma pontualidade de relógio suíço, como por exemplo, FIFA, NBA, Football Manager, F1 GP, NHL entre outras....

Nem focámos muito alguns outros aspectos de migrações de sucessos entre plataformas, como é o caso da chegada de GTV V às consolas de Última Geração.

Haveria muito mais para escrever sobre o que se encontra preparado neste ano de 2022, no capitulo de lançamentos e novidades de videojogos. Como sempre, vamos acompanhando todas estas novidades aqui no Pplware.