Guerrilla revela novidades para Horizon Forbidden West

Já não falta tudo, mas, ainda falta um pouco para a chegada de Aloy e de Horizon Forbidden West.

Aos poucos e poucos, vamos tomando conhecimento de cada vez mais pormenores sobre este mundo selvagem e perigoso que Aloy vai enfrentar. Agora foi dado a conhecer um pouco mais das armas que a nossa heroína vai ter ao seu dispor para equilibrar as contas a seu favor nos combates.

E, para aguçar o apetite, foi revelado um novo trailer de jogabilidade.

Os estúdios Guerrilla têm vindo, nos últimos tempos, a lançar um conjunto de artigos sobre Horizon Forbidden West e todo o ecossistema que aí vamos encontrar, quando o jogo for lançado em fevereiro do próximo ano.

Novo trailer para Horizon Forbidden West

Durante os recentes The Game Awards, foi revelado um novo trailer de jogabilidade de Horizon Forbidden West.

Nesse trailer, podemos ver algumas das novas máquinas que Aloy terá de enfrentar na fronteira do Forbidden West. Máquinas como Shellsnapp, Clamberjaw e Tideripper que só poderão ser derrotadas com recurso às novas armas, ferramentas e habilidades que a nossa heroina tem ao seu dispor.

O Grapping Hook, o Pullcaster e a Spike Thrower para se defender, ou as novas habilidades como nadar debaixo de água e o Shiedlwing para explorar este novo mundo.

O trailer mostra ainda Aloy numa variedade de trajes, sendo que, para cada situação, os jogadores poderão equipar Aloy com as armas e traje mais apropriados para cada combate.

Entretanto, foi também revelado recentemente, um artigo dos estúdios Guerrilla onde Charles Perain (Combat Designer), Richard Oud (Gameplay Animation Director) e Arjen Beij (Lead AI Programmer), explicam um pouco do contexto em que surge Forbidden West.

Eles explicam que, desde o final da aventura que encontrámos em Horizon Zero Dawn, os inimigos de Aloy se multiplicaram e se tornaram muito mais mortais. O combate com humanos e com máquinas na nova fronteira de Forbidden West chega com mais desafios mas também... mais oportunidades.

Segundo os responsáveis da Guerrilla, o combate evoluiu de uma forma bastante significativa desde o primeiro jogo. Mas nunca esquecendo os princípios básicos que caracterizaram Zero Dawn, como a liberdade de escolha e de descoberta deste vasto e rico mundo aberto à exploração.

Charles não se cansa de mencionar que Aloy é uma guerreira extremamente inteligente e ágil e que nesta sequela de Zero Dawn, as ferramentas ao seu dispor irão permitir-lhe uma maior destreza e astúcia no momento de entrar em combate. Isto poderá querer dizer, que Aloy vai agora dispor de novas táticas que lhe permitam, por exemplo, a interação com oponentes fisicamente fortes, desde humanos armados, até máquinas de grande dimensão.

Embora o combate se mantenha fiel ao do jogo anterior, foram incluídas novas habilidades e combinações de ataques de proximidade e Valor Sugers. Foram criados inimigos que encorajam os jogadores a usar as habilidades de Aloy e foi também aumentada a variedade situações que potenciam a liberdade de escolha. Por outro lado, os jogadores, podem personalizar Aloy com armas e trajes que podem ser melhorados, de forma a adaptar-se a cada situação.

Segundo Richard, é importante que os jogadores sintam que Aloy evoluiu e melhorou as suas capacidades e confiança, bem como se sente mais confortável neste mundo extremamente perigoso e dinâmico.

Tal como referi, foram feitas várias melhorias no sistema de combate, traduzindo-se num aumento do nivel da dificuldade. Segundo Arjen, os inimigos são agora mais autênticos, tanto nos seus movimentos, como, na forma de usar o próprio terreno em combate, como, por exemplo, conseguirem atravessar terrenos acidentados.

A inteligência artificial de Horizon Zero Dawn já suportava algumas alterações dinâmicas de terreno, mas, para a sequela, foram adicionados saltos e a escalada ao seu comportamento sistémico, sendo que no Horizon Forbidden West, as máquinas podem nadar, mergulhar e perseguir Aloy debaixo de água.

No que diz respeito aos inimigos, humanos e máquinas, Richard refere ainda que, cada um deles foi desenhado de forma a ter uma jogabilidade própria e que a equipa de animação comunica ao jogador através de ações, postura e movimento, por forma a permitir que o jogador consiga reconhecer a silhueta ou comportamento, de modo a antecipar ou reagir ao movimento do inimigo.

Charles acrescenta que existem inúmeras formas de enfrentar cada inimigo e que cada combate poderá ser abordado de forma diferente, sendo que em Forbidden West essas escolhas do jogador têm um impacto real na duração da luta, nos riscos envolvidos e no resultado final.

Por outro lado, foi ainda revelado que será possível sair dum confronto, caso Aloy saia da linha de visão do inimigo, embora este comece a procurar. Segundo Arjen, no caso dos inimigos humanos, estes tentam encontrar Aloy usando trabalho de equipa e é o líder que dá as ordens e coordena o grupo.

Richard Oud, Pinar Temiz, Senior Sound Designer e Lovisa Bergdahl, Sound Designer, explicam como funciona o processo de criação do som para as máquinas do Horizon Forbidden West, que com animações mais expressivas e funções no mundo nesta nova fronteira, foi necessário construir uma diversidade de sons mais detalhados que dessem vida a cada máquina, mantendo-as no contexto do mundo aberto de Horizon e garantindo que o jogador poderá distinguir os sons de um ataque de proximidade ou de distância.

As máquinas da sequela de Horizon Zero Dawn são mais impressionantes e ameaçadoras do que antes, pelo que foi necessário fazer uma pesquisa profunda para chegar à personalidade e aos traços do inimigo com o intuito de tornar o mundo o mais autêntico e imersivo possível. Com os resultados da pesquisa foi criado um vídeo que transmitisse às restantes equipas o objetivo em termos de personalidade, movimento e comportamento que permita que o jogador, ao alertar uma máquina, intencionalmente ou não, consiga reconhecer o modo em que a máquina se encontra (alerta ou não), através das vocalizações.

Aloy terá novos inimigos para enfrentar: máquinas ameaçadoras e humanos mais perigosos e astutos. Para este novo título, o número de humanos inimigos foi aumentado, como é o caso dos Regalla’s Rebels, uma fação da tribo dos Tenakth, fazendo com que os estúdios Guerrilla se focassem num sistema de combate mais detalhado e extensivo para os encontros com humanos, incluindo novas classes de inimigos, cada uma com o seu comportamento e funções de combate, e uma vasta variedade de formas de encontrar um inimigo humano no mundo.

Para jogadores que já exploraram o Horizon Zero Dawn, os estúdios Guerrilla esperam que apreciem a variedade e profundidade que foi adicionada ao combate e aos sistemas de progressão, enquanto para os novos jogadores, o Horizon Forbidden West representa uma oportunidade para desfrutar de um mundo aberto imersivo e desafiante repleto de diferentes estilos de combate.

O mundo de Horizon Forbidden West, apesar de visualmente detalhado, é uma constante ameaça e, segundo Espen, o objetivo passa por garantir que cada localização do jogo parece autêntica, para que o jogador encontre um mundo mais vivo e real que nunca, sobretudo tendo em conta que Aloy depende das várias povoações e dos seus NPCs para se sustentar e equipar.

O equilíbrio da progressão do jogo é um dos principais focos, segundo Steven, garantindo que cada jogador é facilmente capaz de adquirir um conjunto de equipamentos que o mantém poderosos o suficiente para enfrentar todos os desafios ao longo do jogo. Desta forma, foi criado um ecossistema que recompensa o jogador por interagir de forma mais profunda com o mundo de Horizon Forbidden West, enquanto permanece amigável para quem pretenda manter-se focado na narrativa principal.

Tal como mencionado num dos artigos anteriores, sobre as habilidades da Aloy, Steven refere que as armas e os fatos são agora mais potentes e elegantes, sendo que vão não só proporcionar resistência aos diversos tipos de danos que Aloy irá enfrentar, como também irão acumular bónus às habilidades, ou seja, com um determinado traje a impulsionar as habilidades certas as possibilidades são incontáveis. Ainda, Aloy poderá transportar até seis armas ao mesmo tempo, bem como trocar de arma e traje em movimento, permitindo que o jogador altere a sua abordagem a qualquer momento.

Horizon Forbidden West chega a 18 de fevereiro de 2022.