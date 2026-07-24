Vodafone vai usar satélites para acabar com as falhas de rede em Portugal

A Vodafone Portugal prepara-se para dar um salto tecnológico que promete acabar com as chamadas zonas sem rede. A partir de 2027, quem estiver fora do alcance das antenas terrestres vai poder contar com os satélites para continuar contactável.

A operadora fechou uma parceria com a Satellite Connect Europe, entidade que resulta de uma joint-venture com a norte-americana AST SpaceMobile.

Com este acordo, a Vodafone posiciona-se como a primeira operadora em Portugal a garantir, ainda antes do final de 2027, acesso a comunicações móveis em qualquer ponto do território nacional, mesmo onde a rede terrestre não chega.

Na prática, isto significa que aldeias isoladas, zonas de montanha ou áreas rurais com fraca cobertura vão deixar de estar impedidas de fazer comunicações.

Como vai funcionar

A tecnologia assenta nos satélites BlueBird, da AST SpaceMobile, que operam em órbita terrestre baixa. O sinal captado por estes satélites é encaminhado pela Satellite Connect Europe até à rede terrestre da Vodafone, permitindo que a ligação continue sem interrupções.

Para isto, não vai ser preciso equipamento adicional, uma vez que o próprio smartphone vai conseguir alternar automaticamente entre rede terrestre e rede via satélite, permitindo fazer chamadas, enviar SMS e navegar em dados móveis mesmo sem cobertura tradicional.

Antes de chegar aos utilizadores, a solução ainda precisa de obter as autorizações regulamentares de espectro necessárias. Só depois desse passo é que a Vodafone avança para um soft launch comercial, complementando a rede terrestre já existente.

Importância deste passo

Além de resolver o problema da cobertura em zonas remotas, esta tecnologia ganha particular relevância em situações de emergência.

Recordando as tempestades do final de janeiro, que deixaram várias populações sem rede móvel durante semanas, a cobertura via satélite promete manter os utilizadores contatáveis, tanto em catástrofes naturais como durante falhas prolongadas de energia.

Para Luís Lopes, diretor-executivo da Vodafone Portugal, este avanço reforça o compromisso da operadora com a digitalização do país e com a competitividade da economia, contribuindo também para a segurança nacional ao abrir caminho a uma conectividade verdadeiramente universal.

Já Meredith Sharples, diretora-geral da joint-venture entre a AST SpaceMobile e a Satellite Connect Europe, destaca que a adesão da Vodafone confirma a aposta das operadoras europeias na integração de tecnologia de satélite para tornar as redes móveis mais robustas e abrangentes.

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