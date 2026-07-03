Anúncios no X (Twitter) estão a ser usados para instalar malware em MacBooks

Os anúncios patrocinados na rede social X voltam a estar no centro das atenções, desta vez devido a uma campanha maliciosa que distribui malware para computadores Mac. Os especialistas alertam que basta um pequeno detalhe para distinguir a publicidade legítima da fraudulenta.

Campanha maliciosa no X faz-se passar por app conhecida para macOS

A publicidade apresentada no X, antigamente Twitter, continua a gerar preocupações. Desde que Elon Musk assumiu o controlo da rede social, a qualidade dos anúncios tem sido alvo de críticas, sobretudo após a saída de muitos anunciantes de grande dimensão e a entrada de empresas menos conhecidas.

De acordo com uma investigação divulgada pela Jamf Threat Labs, cibercriminosos estão a recorrer aos anúncios do X para convencer os utilizadores a descarregarem software malicioso.

A campanha em causa utiliza a identidade da aplicação DynamicLake, uma ferramenta legítima para macOS bastante popular. A aplicação permite transformar o notch do ecrã numa funcionalidade semelhante à Dynamic Island presente nos iPhone.

Para tornar o esquema mais convincente, os atacantes utilizam o nome, o logótipo e até as imagens promocionais oficiais da app. A diferença está no endereço do site para onde o anúncio encaminha os utilizadores.

Enquanto a página oficial da DynamicLake utiliza o domínio dynamiclake.com, a versão fraudulenta recorre ao endereço dynamicmaclake.com, uma alteração subtil que pode facilmente passar despercebida.

Segundo os investigadores, estes anúncios patrocinados são promovidos precisamente para alcançar o maior número possível de potenciais vítimas.

Malware é instalado através de um comando no Terminal

A análise realizada pela equipa de investigação revelou que a falsa página da DynamicLake incentiva os utilizadores a executar um comando na aplicação Terminal do macOS, alegando tratar-se de um passo necessário para concluir a instalação.

Na realidade, esse procedimento descarrega um programa malicioso que é instalado silenciosamente no computador. Depois de ativo, o malware consegue recolher diversas informações armazenadas no sistema sem que o utilizador se aperceba.

Os especialistas identificaram esta ameaça no X como uma variante do Atomic Stealer, um malware já conhecido por visar computadores Apple. No entanto, este não é um caso isolado, uma vez que outras aplicações semelhantes também têm sido utilizadas como isco em campanhas idênticas.

A principal recomendação é não confiar automaticamente em anúncios patrocinados no X, mesmo quando aparentam ser legítimos. Antes de descarregar qualquer aplicação, confirme sempre o endereço do site oficial e, sempre que possível, opte pela App Store.

Leia também: