E Porque Hoje é Sexta

Um tipo já maduro, na faixa dos 70 anos de idade, sai com uma linda mulher de 25 anos e leva-a a um restaurante cinco estrelas, depois a uma danceteria, também de primeira, e acabam no melhor motel da cidade, um dúplex com piscina e hidro... Depois do bem-bom, para impressioná-la, dê-lhe um lindo anel de ouro.

Após mais uma queca (graças a pílula azul), fumar um charuto e beber um bom uísque de 12 anos, ela pergunta:

- Meu amor, achas-me cara ?

E ele responde na hora:

- Querida, na minha idade não tenho muita escolha ,ou é cara ou é coroa! /box]

Aproveitando a ausência dos patrões, "Craudete", a empregada africana, fofoca com uma amiga de Angola ao telefone:

- Maria, aqui nesta mansão é tudo fachada, nêga!

- Porquê, Craudete? - Pergunta a amiga.

- Nada é dos patrão! Tudo é imprestado!

- Como assim?- pergunta a outra, curiosa.

- A roupa dos patrão não és deles, as dele é de um tal de Armani, a gravata de um tal Pierre Cardin, os vistido dela és de uma tal Fatima Lopes e os carro é da Mercedes... Nada é deles, minina!

- Nossa, Craudete... Qui pobreza!

- O pió di tudo cê inda num sabe... Outro dia o patrão tava no tefone falando que tinha um grande Picasso... Pura mentira, eu já vi... Maria... É piquinininho, que dá dó.