E Porque Hoje é Sexta
Há pessoas que já estão de férias… pelo menos na imaginação. O corpo ainda trabalha, mas a cabeça já está na praia. Portanto, o GPS da cabeça já deixou de calcular o caminho para o trabalho e só conhece a rota para a praia. Nós ajudamos, Porque Hoje é Sexta. Bom fim de semana e, se for o caso, boas férias. Já agora a... nota esta!
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v965 [22MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Uma rapariga nova casou-se com um senhor já com uma certa idade. Ao fim de um certo tempo de casada, a rapariga foi ao médico e pediu-lhe para passar qualquer tratamento para o marido, já que este chegava muito cansado a casa, deitava-se e dormia. Disse então o médico:
- Olha, levas estas gotas. Pões na sopa do teu marido e ele fica curado.
Chegou a casa e disse à criada:
- Pões três pingos disto na sopa do patrão, mas não dizes nada!
Na hora do jantar, diz a senhora para a criada:
- Maria, serve a sopa!
A criada foi para e cozinha. Nisto a senhora ouve a criada a rir. Diz ela então:
- Maria, serve a sopa!
E quanto mais a senhora chamava, mais a criada ria.
A senhora vai então à cozinha e pergunta:
- O que é que se passa, Maria?
- Sabe o que é senhora? - diz a criada - Cada pingo que eu ponho na sopa, o esparguete põe-se de pé.
A freira vai ao médico:
- Doutor, tenho tido um ataque de soluços, que não me deixam viver. Não durmo, não como, e tenho dores no corpo de tanto movimento compulsivo involuntário.
- Tenha calma, irmã, que vou examiná-la.
Ele examina-a e diz:
- Irmã, a senhora está grávida!
A freira levanta-se e sai a correr do consultório, com cara de pânico.
Uma hora depois o médico recebe uma chamada da madre superiora do convento:
- Doutor, o que o senhor disse à irmã Carmem?
- Cara madre superior, como ela tinha uma forte crise de soluço, eu disse-lhe que estava grávida. Espero que com o susto ela tenha parado de soluçar!
- Sim, a irmã Carmem parou de soluçar, mas o padre Domingos saltou da torre da igreja.
A criada fazia a limpeza no quarto dos patrões.
Às tantas, depara-se com um preservativo, já usado, que estava debaixo da cama.
A criada, moça da aldeia, nada habituada a estas “modernices”, com um lenço de papel, pega no preservativo e vai ter com a patroa…
— Minha senhora… encontrei isto debaixo da sua cama e não sei o que é… isto é seu?
— Oh Maria… tu não sabes o que isso é? Parece impossível!
— Não, minha senhora, não sei!
— Oh Maria… valha-me Deus… tu não gozes comigo! Então não sabes para o que é que isso serve?
— Não, minha senhora, não sei qual será a serventia desta coisa!
A patroa, já um pouco “a ferver”, pergunta:
— Oh Maria… na tua terra não se faz amor?
— Ah.. faz sim, minha senhora… mas não é até lhe arrancar a pele!
Um tipo já maduro, na faixa dos 70 anos de idade, sai com uma linda mulher de 25 anos e leva-a a um restaurante cinco estrelas, depois a uma danceteria, também de primeira, e acabam no melhor motel da cidade, um dúplex com piscina e hidro... Depois do bem-bom, para impressioná-la, dê-lhe um lindo anel de ouro.
Após mais uma queca (graças a pílula azul), fumar um charuto e beber um bom uísque de 12 anos, ela pergunta:
- Meu amor, achas-me cara ?
E ele responde na hora:
- Querida, na minha idade não tenho muita escolha ,ou é cara ou é coroa! /box]
Aproveitando a ausência dos patrões, "Craudete", a empregada africana, fofoca com uma amiga de Angola ao telefone:
- Maria, aqui nesta mansão é tudo fachada, nêga!
- Porquê, Craudete? - Pergunta a amiga.
- Nada é dos patrão! Tudo é imprestado!
- Como assim?- pergunta a outra, curiosa.
- A roupa dos patrão não és deles, as dele é de um tal de Armani, a gravata de um tal Pierre Cardin, os vistido dela és de uma tal Fatima Lopes e os carro é da Mercedes... Nada é deles, minina!
- Nossa, Craudete... Qui pobreza!
- O pió di tudo cê inda num sabe... Outro dia o patrão tava no tefone falando que tinha um grande Picasso... Pura mentira, eu já vi... Maria... É piquinininho, que dá dó.
Vídeos
Atenção que a tecnologia dentária está muito avançada
Cancer has entered the chat pic.twitter.com/UyTvAsWb5A
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) July 23, 2026
Oupa siga, vamos com tudo
Esta malta não deveria ir para o Governo?
Depois há este tipo de trabalhadores
Não percebo o espanto... a malas não têm rodas?
Um motociclista foi filmado a circular no Funchal com duas malas de viagem a serem rebocadas e a arrastar no asfalto. O momento insólito foi registado na Rua do Visconde de Anadia.
📽️ Fonte: jm_madeira#Madeira #Funchal #Motociclista #Insólito #Portugal pic.twitter.com/UA5nfN9Vr7
— Hora H (@ahorahnoticias) July 24, 2026
Tudo acontece, cai o Benfica, cai o Rui Costa... maldição!
Rui Costa a passar pelos adeptos e ninguém lhe dá um toque.
Pena só não ter caído de trombas na escada. pic.twitter.com/gv3J6Qhjdu
— sardinhas (@sardinhasacc) July 23, 2026
Nada a dizer, o vestido é lindo
Two jelly cups pic.twitter.com/pUucGhk9LS
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 23, 2026
Estas duas fêmeas andam esquinadas!!!
The power of a woman's finger pic.twitter.com/DIUHUSBPUo
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 24, 2026
Sim, o inferno expulsou-a
She's the devil pic.twitter.com/4vspSnKMqx
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 24, 2026
Baixinha perigosa
This girl needs justice pic.twitter.com/xPexcxZZzT
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 24, 2026
Queres ver que só um é que é arte???
Similar moves with very different outcomes 😳😜 pic.twitter.com/sQax0I0yAA
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 23, 2026
Sem óculos e míope como um poste... ainda engravida a almofada
Literally, bro, you see less than a blindfolded dick pic.twitter.com/Pm4VkWgp4v
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 22, 2026
Como se escolhe só uma?
Hardest decision ever😍🔥 pic.twitter.com/pSuaba1jaJ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 22, 2026
Arroz que pode ser lady boy?
This is my type of chef 😜 pic.twitter.com/EIF7qzjgGH
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) July 22, 2026
Que raio se passou aqui?
#Viral 😂 | Cuando quieres ayudar a tu amiga, pero olvidas que el carrito de golf sigue en movimiento… el resultado: accidente doble y un momento que quedó grabado para las redes. 🤭
📹: ElMexicanoOnline#Golf #Humor #accidentedoble pic.twitter.com/Nani3xmBws
— Quadratín Hispano (@HispanoQ) July 18, 2026
Momentos de aflição filmados pela câmara do agente
MUNDO | Um ato de coragem chamou a atenção nos Estados Unidos. Um policial de Southlake, no Texas, arriscou a própria segurança para retirar um motorista de um carro que havia sido tomado pelas chamas.#EUA #Texas #Resgate #jornalnh #abcmais pic.twitter.com/34IDgfoAIO
— Jornal NH (@jornalnh) July 23, 2026
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2