CrashAtlas: este site reúne milhares de acidentes aéreos e permite explorá-los

A aviação é atualmente um dos meios de transporte mais seguros do mundo, mas a sua história está repleta de acidentes que ajudaram a melhorar procedimentos, tecnologias e regulamentos. Hoje exploramos uma plataforma que reúne todos os acidentes aéreos desde há 100 anos.

Para quem, como nós, gosta de história da aviação, investigação ou simplesmente pretende consultar informação detalhada sobre acidentes aéreos, este site, o CrashAtlas, apresenta-se como uma ferramenta bastante interessante.

Uma base de dados dedicada à história da aviação

O CrashAtlas é uma plataforma online que reúne milhares de acidentes e incidentes de aviação civil e militar de todo o mundo.

A informação está organizada por país, companhia aérea, fabricante, modelo de aeronave e período temporal, permitindo uma navegação extremamente simples.

Cada ocorrência inclui, sempre que disponível:

Data do acidente

Localização

Operador da aeronave

Modelo do avião

Número de vítimas mortais

Identificação da aeronave (matrícula)

Ligações para informação adicional

Esta organização permite pesquisar rapidamente acontecimentos específicos ou analisar tendências ao longo das últimas décadas.

Portugal também está representado

Ao selecionar Portugal, o CrashAtlas apresenta 55 acidentes registados, que resultaram em 747 vítimas mortais.

Entre os acidentes históricos disponíveis encontram-se ocorrências envolvendo:

TAP Air Portugal

Força Aérea Portuguesa

SATA Air Açores

Martinair

Independent Air

Air France

Avianca

BOAC

A plataforma permite ainda consultar a evolução cronológica dos acidentes desde a década de 1940 até aos dias de hoje.

Pesquisa por companhia aérea ou aeronave

Uma das funcionalidades mais úteis é a possibilidade de pesquisar por operador ou fabricante.

É possível consultar rapidamente todos os acidentes associados a uma determinada companhia aérea ou visualizar o histórico de modelos específicos, como:

Boeing 737

Boeing 747

Airbus A320

Douglas DC-3

Lockheed C-130 Hercules

Antonov An-12

O mesmo acontece com companhias aéreas, permitindo obter uma visão histórica da sua operação e dos acidentes registados.

Uma ferramenta para entusiastas e investigadores

O CrashAtlas não pretende substituir os relatórios oficiais das entidades de investigação de acidentes. Em vez disso, funciona como um grande índice histórico que facilita a pesquisa e a consulta de informação sobre milhares de ocorrências espalhadas pelo mundo.

Para jornalistas, estudantes, investigadores ou simples entusiastas da aviação, torna-se uma ferramenta particularmente útil quando é necessário localizar rapidamente um acidente específico ou analisar estatísticas por país, companhia ou aeronave.

Vale a pena conhecer

Apesar de apresentar um design simples, o CrashAtlas destaca-se pela quantidade de informação disponível e pela facilidade de navegação. A possibilidade de explorar acidentes por localização, operador ou tipo de aeronave torna a plataforma num recurso interessante para quem acompanha a história da aviação ou procura dados históricos de forma rápida.

Para os apaixonados pela aviação, é um daqueles sites que facilmente se transforma numa fonte de consulta frequente.