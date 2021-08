SpaceX enviou 100.000 terminais Starlink para os seus clientes

Este projeto da SpaceX promete revolucionar a forma como nos ligamos ao mundo digital. Sem fios, sem problemas de sinal de antena, os satélites da empresa irão cobrir o planeta para fornecer uma rede global de internet. O projeto visa colocar na órbita baixa da Terra cerca de 30 mil satélites Starlink. Alguns já estão a funcionar, mas a empresa de Elon Musk ainda está longe do objetivo.

Segundo o que a empresa veio comunicar, a SpaceX já enviou 100.000 terminais Starlink aos seus clientes. Para Portugal, a empresa apontou uma data de início de atividade.

O projeto Starlink de Elon Musk, que visa fornecer conetividade de banda larga global através de uma constelação de satélites, já despachou 100.000 terminais para os seus clientes.

Não há dúvida que a empresa está a trabalhar a um ritmo alucinante, tendo em conta que o projeto começou devagar em 2019. Além disso, atravessou uma pandemia e, sobretudo, tem um preço que não é de todo uma pechincha.

Para termos uma ideia, o pacote de aquisição do equipamento (uma parabólica e respetivos cabos (de rede e energia) e um router) custa 499 euros e o serviço em si tem um valor de 99 euros mensais.

Há ainda um custo adicional de 61 euros. Portanto, a empresa já arrecadou alguns milhões de euros.

Desde novembro de 2019, a empresa já lançou mais de 1.700 satélites até o momento e - além dos 100 mil terminais enviados, a SpaceX recebeu mais de meio milhão de pedidos adicionais para o serviço.

De certa forma, não é surpresa que a SpaceX tenha conseguido acelerar o seu serviço Starlink tão rapidamente, já que a própria empresa lança os satélites no foguete Falcon 9. Esta integração vertical é uma estratégia fundamental da empresa espacial, hoje a mais valorizada do mundo.

Mas embora o rápido crescimento da Starlink reflita uma estratégia agressiva, é apenas o começo para o projeto. A empresa quer lançar em órbita cerca de 30.000 satélites Starlink e expandir o seu leque de utilizador a milhões ao redor do planeta.

Numa aplicação para a próxima geração do sistema Starlink, submetido à Comissão Federal de Comunicação a 18 de agosto, a SpaceX propôs duas configurações separadas para a constelação, uma das quais usaria o seu foguete de carga pesada de nave espacial de próxima geração.

Esta constelação chegaria a 29.988 satélites no total. A SpaceX também propôs uma configuração alternativa usando o seu foguete Falcon 9.

A SpaceX encontrou maneiras de alavancar as capacidades avançadas do seu novo veículo de lançamento, Starship, que aumentou a capacidade de entregar mais quantidade de carga para orbitar de forma rápida e eficiente e, combinada com a capacidade de reutilização do estágio superior, lançar com mais frequência.