Life is Strange: True Colors recebeu primeiro trailer

Em desenvolvimento pela Deck Nine Games, Life is Strange: True Colors recebeu recentemente o seu primeiro trailer oficial de jogabilidade.

Venham conhecer como se encontra o desenvolvimento do jogo que promete continuar a trazer emoções fortes.

Life is Strange: True Colors corresponde ao próximo episódio de uma série (Life is Strange) que cedo se tornou num sucesso. Com jogabilidade diferenciada assente em narrativas densas e complexas, os jogos da série Life is Strange apostam em mecânicas novas e diferentes para passar a sua mensagem.

No entanto, um ponto comum a todos, foi a existência de narrativas emocionalmente pesadas e True Colors vai seguir a mesma ideia.

True Colors encontra-se em desenvolvimento pela Deck Nine Games que já tinha trabalhado em Before the Storm em cooperação com os Square Enix External Studios.

Em True Colors, é-nos apresentada uma nova protagonista, Alex Chen, que se muda para a comunidade de Haven Springs com o seu irmão, Gabe, após um passado traumático.

No entanto, uma tragédia abate-se sobre os dois irmão, e Gabe morre. Mas algo de suspeito desperta a curiosidade de Alex e esta começa a investigar Haven Springs.

Como nos anteriores jogos da série, a nossa protagonista Alex tem um dom muito especial: Empatia. Trata-se de uma capacidade que lhe permite absorver e interpretar as emoções de outras pessoas, ou seja, permite-lhe perceber como uma pessoa se sente emocionalmente e o que originou esse estado emotivo.

O uso dessa sua habilidade, permite-lhe ainda manipular as emoções das outras pessoas, mas apresenta um revés da medalha. Sim, com efeito, com a interpretação das emoções alheias Alex pode ser contaminada por essas mesmas emoções e assim afetar o seu estado de espírito.

Com base na Empatia e nas conclusões que o jogador daí vai tirar, Alex vai tentar investigar o que se passou com a morte do seu irmão Gabe e, se calhar, desvendar alguns segredos que não deveriam ser desvendados.

Life is Strange: True Colors será lançado a 10 de setembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia. Encontra-se prevista uma versão para a Nintendo Switch que será lançada mais tarde.