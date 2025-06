Rival da Starlink da SpaceX está prestes a lançar mais satélites de Internet

A missão da Starlink da SpaceX tem vindo a ser cumprida, com a sua constelação de satélites a fornecer Internet a milhões utilizadores, globalmente. Entretanto, a rival Kuiper, assinada pela Amazon, deverá crescer, hoje, com o envio de mais dispositivos para o espaço.

Após ter sido adiada devido ao mau tempo, a missão KA-02 deverá ser lançada, hoje, 16 de junho. Em parceria com a fornecedora de foguetes United Launch Alliance (ULA), a Amazon prepara-se para lançar o seu segundo lote de 27 satélites de Internet do Projeto Kuiper.

A Amazon lançou o primeiro conjunto de 27 dispositivos para fornecimento de Internet do Project Kuiper há alguns meses, conforme informámos.

Um foguete Atlas V 551, configurado com cinco propulsores de foguete sólidos montados lateralmente e uma cobertura de carga útil de comprimento médio, lançará os satélites do Projeto Kuiper a partir do Cabo Canaveral, na Flórida.

À semelhança do que a Starlink da SpaceX tem vindo a desenvolver, a Amazon espera lançar um serviço global de Internet de alta velocidade e baixa latência alimentado por satélite com 1000 dispositivos até ao final deste ano.

A construção da constelação com o objetivo de 3200 satélites ajudará a aumentar o desempenho e a confiabilidade da rede para os clientes pagantes.

A Amazon planeia diferenciar-se da Starlink através de terminais de utilizador acessíveis, bem como por via da exploração da Amazon Web Services para integração avançada na cloud.

Ao concentrar-se na conectividade contínua para regiões remotas e atualmente mal servidas, e integrar-se na infraestrutura de telecomunicações existente, o Project Kuiper procura conquistar uma participação significativa no setor de satélites de Internet em rápido crescimento.

Veja o lançamento dos 27 satélites para Internet da Amazon

A Amazon e a ULA planeiam lançar a missão KA-02 a partir de Cabo Canaveral, na Flórida, às 13h25 (horário da costa leste dos Estados Unidos) desta segunda-feira, 16 de junho.

Os curiosos podem assistir ao lançamento a partir das 18 horas de Portugal continental: