Reparou? A sua fatura de telecomunicações voltou a subir

Ainda não foi há muito tempo que os portugueses tiveram um aumento da fatura de telecomunicações. A subida foi de 7,8%, mas no mês de março os valores voltaram a subir. Saiba qual foi o aumento de março.

Aumento de 1,7% na fatura de telecomunicações...

Em março de 2023, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 1,7% face ao mês anterior em consequência de um “ajustamento de preços” dos prestadores devido à inflação, que afetou as ofertas em pacote e de serviços telefónicos móveis.

Em comparação com o mês homólogo do ano anterior, os preços aumentaram 5,7%, a maior variação desde abril de 1994. Esta variação dos preços das telecomunicações foi 1,8 pontos percentuais (p.p.) inferior ao verificado pelo IPC (7,4%). A taxa de variação média dos preços das telecomunicações nos últimos doze meses foi de 2%, ou seja, 6,8 p.p. abaixo da registada pelo IPC (8,7%), revela a ANACOM.

As mensalidades mínimas são oferecidas pela NOWO em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente. A NOS apresentava a mensalidade mais baixa em um serviço/oferta.

Em termos homólogos, verificaram-se 32 serviços/ofertas de telecomunicações com aumentos de preços e seis com diminuição. Sobressaem as seguintes variações de preços:

A mensalidade mínima da TVS aumentou 7,6%, devido à descontinuação das ofertas de TVS single play da NOS. Em março de 2023 a mensalidade mínima da TVS correspondia a uma oferta single play da MEO.

A despesa mínima do STF aumentou 5,3% devido ao aumento do preço por minuto das chamadas para a rede fixa do Tarifário Voz Fixa da Vodafone, de 7 cêntimos para 7,38 cêntimos.

A mensalidade mínima da oferta de STM com Internet no telemóvel aumentou 4,3% devido ao fim da oferta da primeira mensalidade do tarifário da NOWO, e ao fim do tarifário pós-pago Uzo com mensalidade de 7,50 euros e oferta da primeira mensalidade da MEO.

As mensalidades mínimas das ofertas 3P e 4P e de duas ofertas 2P diminuíram devido a um aumento do valor do desconto, durante os primeiros 6 meses, da oferta da NOWO.

A mensalidade mínima da oferta 5P aumentou 6,3% devido ao aumento da mensalidade da oferta Fibra 4 Light da Vodafone.

Em relação ao mês homólogo do ano anterior, e por prestador, a MEO aumentou a mensalidade de sete serviços/ofertas enquanto a NOS aumentou a mensalidade de dez serviços/ofertas. Por sua vez, a Vodafone aumentou a mensalidade mínima em todos os 13 serviços/ofertas considerados. A NOWO diminuiu a mensalidade de seis serviços/ofertas (aumento do valor do desconto, durante os primeiros 6 meses, da oferta da NOWO) e aumentou a mensalidade em dois serviços/ofertas.