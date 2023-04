ALERTA: Não pague nenhuma fatura para a Entidade 21 800

As burlas informáticas são cada vez mais e também mais elaboradas. No Pplware temos tentado alertar para todos os perigos e ameaças que circulam. Milhares de pessoas estão a receber mensagens no telemóvel para pagar uma dívida à EDP que, afinal, não têm. Tenham cuidado.

EDP: Atenção também às faturas em papel

Não é novidade nenhuma que os piratas informáticos usam todo o tipo de recursos para tentar fazer vítimas. Seja via e-mail, SMS, nas redes sociais... tudo vale para se conseguirem dados pessoais, e dinheiro. Uma nova ameaça está a circular em nome da EDP, e o engodo chega via SMS. Se recebeu um mensagem a indicar que deve regularizar o pagamento de uma fatura em falta, certamente que está perante uma fraude. A entidade indicada é a Entidade 21 800, mas a EDP Comercial utiliza, para os clientes residenciais, as entidades 20174 e 23013.

Além das SMS, esta fraude está também a chegar via e-mail e até em faturas em papel, em envelopes que são desviados, onde a entidade foi substituída pela 21 800.

À entidade 21 800 corresponde uma empresa holandesa.

O número de fraudes (ou tentativas) a clientes da EDP aumentou nos últimos meses, segundo informação do CM, citando fonte oficial da empresa. No primeiro trimestre do ano, registou-se um aumento de 20% face a dezembro, com 160 casos mensais comunicados à empresa. A EDP disponibiliza uma secção no site a explicar as dinâmicas nas várias tentativas de fraude conhecidas em seu nome. Estejam atentos, comuniquem todas as tentativas de burla às autoridades nacionais.