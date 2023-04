Famalicão quer construir uma cidade mais inteligente

O município de Vila Nova de Famalicão está empenhado em construir uma cidade mais inteligente e sustentável. Para isso, conta agora com aliados de peso que serão fundamentais para atingir este objetivo.

A Continental Mabor, a Leica, o CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, a Efacec, a Fundação Minerva, a Siemens e a NOS são algumas das entidades que vão ajudar o município de Vila Nova de Famalicão na construção de uma cidade mais inteligente e sustentável.

A implementação da Smart City no território famalicense conta atualmente com 25 aliados de peso que estiveram no passado dia 19 de abril nos Paços do Concelho, para reafirmar a entrada na rede B-Smart Alliance e que vão agora auxiliar a autarquia, congregando esforços e sinergias, na concretização de projetos nas áreas da sustentabilidade ambiental, eficiência energética, mobilidade, smart cities, habitação e ordenamento do território.

Queremos evoluir em todas as áreas. Queremos recolher e interpretar todos os dados e toda a informação que nos vai chegando sobre o território, reunir conhecimento e encontrar soluções com impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida dos famalicenses

| enalteceu o autarca famalicense, Mário Passos

Desafiou também os 25 parceiros da rede B-Smart Alliance “a olharem para Famalicão e a colocaram o seu know-how e conhecimento ao serviço do desenvolvimento do concelho”.

Mário Passos lembrou que este não é um projeto fechado e que a rede B-Smart Alliance está aberta à integração de novas entidades.

Fomentar a transferência de tecnologia, desenvolver o estudo de logísticas mais eficientes, estimular a investigação nas áreas de atuação do programa e promover o estudo de novas tecnologias e a inovação de processos aplicáveis às cidades são alguns dos objetivos desta rede que prevê a partilha de informação e conhecimento, a realização de ações conjuntas, entre outras ações.

O protocolo assinado na semana passada estará em vigor durante o biénio 2023/2024.

Para além do Município de Famalicão integram a rede as seguintes entidades: ACIF, Associação CCG/ZGDV – Centro de Computação Gráfica, BF Software, Blueotter Circular, CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, CEVE, Continental Mabor, Grupo DST, Edigma, ENIF, Efacec, Focus BC, Fundação Cupertino Miranda, Fundação Minerva, IPCA, IOTECHPIS, ITRON, L.C.S.D. Associação Data Colab, Leica, M.S.N.F., Multiconnect Unipessoal Lda, Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, NOS Comunicações, Siemens e Wingsys – Interactive Techonology.

No decorrer da cerimónia foi ainda anunciada a realização da Semana B-Smart que decorrerá em junho, de 21 a 25, na Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão.