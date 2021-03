Questão: Concorda com a mineração de criptomoedas?

O assunto das criptomoedas esteve fora do radar durante muito tempo. No entanto, desde o ano passado que voltou a ser um tema cada vez mais popular e discutido. No que respeita à mineração destas moedas digitais, essa é uma realidade que divide opiniões. Se, por um lado, há quem defenda e também minere, por outro há quem não concorde e apresente vários argumentos contra.

Desta forma, e por ser um assunto atualmente pertinente, na nossa questão semanal queremos saber se concorda ou não com a mineração de criptomoedas.

Concorda com a mineração de criptomoedas?

Com o valor das criptomoedas a subir a galope, é mais do que natural que se torne num assunto do interesse e debate dos utilizadores em geral. Atualmente, por exemplo, um Bitcoin vale já mais de 50 mil euros, enquanto que a moeda Ethereum quase atinge os 1.800 euros. Mas este não é um tema consensual onde todos são a favor.

Por um lado temos os defensores, e muitos desses também mineram, cujos argumentos se prendem sobretudo com a perspetiva de que estas moedas digitais serão o dinheiro do futuro. Dessa forma, ficaremos menos dependentes de bancos e, por conseguinte, das condições por estes impostas, bem como outras vantagens. Este grupo refere que compensa o investimento em chips juntamente com a fatura de eletricidade mensal.

No entanto, temos também os utilizadores que são contra a extração das criptomoedas. Para estes, a mineração das moedas digitais acaba por ser um desperdício de energia. São também da opinião que mais tarde ou mais cedo o valor das criptomoedas vai cair a pique, deixando quem minera com um sério problema em mãos, devido ao investimento em equipamentos. Para além disso apontam ainda o dedo a esta prática ser a principal responsável pela escassez de stock de placas gráficas. E ainda consideram que este não é um ‘trabalho a sério’, apenas um passatempo que, para já, dá dinheiro.

Portanto as opiniões dividem-se a cada parte apresenta as suas razões. Desta forma, diga-nos então se concorda ou não com a mineração de criptomoedas.

