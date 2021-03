A segurança é sempre um dos elementos que a Microsoft quer no Windows 10. Nem sempre consegue garantir o que os utilizadores necessitam, mas procura sempre garantir o máximo de proteção do seu sistema, dos utilizadores e dos seus dados.

Assim, está constantemente a procurar aumentar esta proteção, com novas funcionalidades. Uma das que mais recentemente foi encontrada, irá detetar a presença dos utilizadores e assim bloquear caso estes estejam ausentes

Ainda mais segurança para o Windows 10

Se normalmente o foco é a segurança na Internet, a segurança física é algo que não pode ser ignorado. Qualquer máquina pode ser facilmente comprometida se alguém lhe aceder e roubar diretamente os dados presentes.

A Microsoft permite já bloquear o Windows 10 na ausência do smartphone do utilizador, mas aparentemente quer levar essa funcionalidade mais longe. O código que foi encontrado agora mostra que estará a trabalhar em processos de deteção dos utilizadores.

Microsoft vai proteger o sistema automaticamente

Do que pode ser visto, o Windows 10 em breve conseguirá detetar a presença ou ausência dos utilizadores. Assim, e em função disso, o sistema poderá desbloquear-se ou bloquear-se automaticamente para se proteger e aos dados dos utilizadores.

Curiosa é a referência no código a sensores que vão funcionar com o sistema operativo. Estes vão ser externos e integrar-se com o Windows 10 para o ajudar a detetar se o utilizador está ou não presente nas proximidades do seu computador.

Bloquear ou desbloquear sozinho como proteção

Na verdade, esta novidade do Windows 10 é já bem conhecida dos utilizadores Android e chega ao iOS com a versão 15.4. Com a deteção de dispositivos Bluetooth, pelo Smart Lock, este sistema sabe já se deve ou não proteger-se e bloquear-se.

Esta será mais uma medida importante para proteger o Windows 10. A Microsoft está a prepará-la e a desenvolvê-la para depois a mostrar nas versões finais. Finalmente este sistema poderá gerir e proteger-se sempre que perceber que está sozinho e sem o utilizador presente.