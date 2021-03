Foi no final do mês passado que o problema do Wear OS foi apresento ao mundo. O simples comando OK Google tinha deixado de funcionar nos smartwatches com Wear OS e há alguns meses que esta situação vinha a decorrer.

Com os utilizadores impossibilitados de usar este comando, toda a experiência de utilização era perdida. A Google, após uma maior pressão mediática, acabou por resolver este problema. Tudo parece estar agora reposto e a funcionar.

Um velho problema do Wear OS

Este problema do Wear OS, apesar de ser conhecido e muito disseminado, estava aparentemente esquecido pela Google. Os utilizadores ao tentarem usar o conhecido comando de voz OK Google não obtinham qualquer resposta dos smartwatches.

Ao não ter presente esta funcionalidade, os relógios inteligentes acabavam por perder uma das suas mais interessantes funcionalidades. Poderem ser usados com a voz e sem qualquer contacto físico libertavam os utilizadores. Assim podiam usá-los de forma ainda melhor.

OK Google, finalmente de volta

Do que pode agora ser visto, e está a ser relatado no Reddit, a Google terá finalmente corrigido este problema. Os relatos crescem e dão conta de que finalmente o comando OK Google está novamente funcional e pode ser usado pelos utilizadores.

Do que se sabe tudo estará numa atualização que foi lançada recentemente pela Google. Falamos tanto da app Wear OS (versão 2.45.0.358809240), como da app Google nos smartwatches (versão 12.8.4.25). Estas atualizações estão já disponíveis.

Ainda não é para todos os smartwatches

Apesar de tudo parecer agora resolvido, a verdade é que não é uma solução global. Há ainda muitos utilizadores que se queixam que o problema ainda existe e que assim não podem usar ainda o comando Ok Google nos smartwatches.

Esta pequena correção da Google vem trazer de volta uma das mais usadas funcionalidades do Wear OS. Poder usar a assistente virtual da Google sem mãos nos relógios liberta os utilizadores e traz a sua verdadeira natureza de volta.